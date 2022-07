Comenzó el Paro del Campo y tendrá impacto en la región

La Mesa de Enlace decidió un paro del campo para el 13 de julio que contará con cese de comercialización. La medida no incluye cortes de ruta, pero estará enfocada en que los productores estén al costado de la ruta para manifestar su descontento.

Al mismo tiempo, los dirigentes nacionales dejaron que cada mesa provincial organice la logística y la modalidad. Por su parte, la Mesa de Enlace nacional viajará a Entre Ríos a participar del acto central.

Buenos Aires y La Pampa

La Mesa de Enlace provincial dispuso diferentes lugares de convocatoria. Todas comenzarán a las 10. Desde Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) señalaron que se trata de una “jornada federal de demanda”.

Los puntos de encuentro en Buenos Aires son: Azul, Guamini, Chascomús, Chivilcoy, San Pedro, Pehuajó, Tres Arroyos y Las Armas. En La Pampa, el encuentro será en Santa Rosa.

En la Región

Azul: Rotonda de Ruta 226 y 3 – Participan asociaciones rurales de Azul, Olavarría, Benito Juárez, Laprida, General La Madrid, Rauch, Las Flores, Tapalqué, Tandil, Bolívar y General Alvear

A pocas horas del paro, la Mesa de Enlace acusó al Gobierno: “Está viendo una película equivocada sobre el campo”

El campo se prepara para la jornada de protesta y demanda de mañana, que será acompañada por un cese de comercialización de granos y hacienda, y movilizaciones de productores en diferentes puntos del país. El epicentro del reclamo será la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, donde habrá una asamblea encabezada por los dirigentes de la Mesa de Enlace, quienes esta noche renovaron sus críticas al Gobierno de Alberto Fernández. Fue durante una conferencia de prensa que se realizó en la sede de la Sociedad Rural local.

“El Gobierno está viendo una película equivocada sobre lo que pasa en el campo, cuando se habla de crecimiento y desarrollo y tenemos un 50% de pobreza, y con muchas de nuestras producciones en una situación de extrema gravedad ”, dijo el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes. El dirigente destacó el buen diálogo que existe con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, pero aseguró que “los resultados son magros. El diálogo siempre lo vamos a tener abierto, porque no hay que dinamitar puentes, pero también podemos dialogar y tomar medidas de protestas que muestren claramente que se siguen equivocando y que no se corrigen los errores que se han cometido”.

En la misma sintonía opinó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolas Pino, cuando se lo consultó sobre las expresiones que desde el Gobierno lanzaron sobre la protesta de mañana al definirla como “un paro político y que detrás del mismo se esconde una jugada de Juntos por el Cambio”. A lo que el dirigente respondió: “Si el Gobierno nacional está opinando eso, está mirando otra película. Acá no hay un reclamo político partidario, sino que estamos poniendo sobre la mesa los problemas que tiene el sector productivo más importante de la Argentina. No es de ahora que el Gobierno está mirando una realidad paralela, y es por eso que hoy el país está como está”.

Durante la conferencia de prensa, Elbio Laucirica, Vicepresidente de Coninagro, señaló que el sector agropecuario “necesita un cambio de actitud del Gobierno”, mientras que el titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, se refirió a los dichos del titular de la cartera agropecuaria que definió de “pesimistas” a los dirigentes agropecuarios: “No somos pesimistas, somos realistas. Estamos viviendo una realidad y actuando en consecuencia, porque si no hay disponibilidad de gasoil y de insumos, obviamente que si no lo advertimos no seríamos realistas y no ayudaríamos a los productores”

«Es un momento de cooperación, la confrontación paraliza», dijo Domínguez sobre la protesta agraria

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, afirmó hoy que «este es un momento de cooperación» y que «la confrontación paraliza», en relación a la protesta convocada para mañana por la Mesa de Enlace.

Domínguez señaló, en un comunicado, que «los sectores de la producción y de la agro-bioindustria tienen hoy todo un horizonte para seguir creciendo» y consideró que «el estado de ánimo de los productores no se condice con lo que expresan los dirigentes de la Mesa de Enlace».

Más tarde, en declaraciones al canal de cable C5N, el ministro expresó que «nunca los productores rurales tuvieron más ganancias que las que tuvieron en los gobiernos de Néstor. Cristina y de Alberto Fernández, doble contra sencillo».

Más adelante, Domínguez consideró que «en este momento que vive la humanidad, en la Argentina no faltó el gas ni los combustibles», para luego preguntarse: «¿se compadece un paro del campo con este momento?».

«Este modelo de negocios benefició a la Argentina, anticipamos 10 millones de toneladas de trigo para la próxima cosecha y se ha sembrado al máximo posible, con el maíz pasó lo mismo y la soja igual», defendió el ministro sobre la política hacia el sector.

Además, enfatizó: «Tenemos un modelo de desarrollo, somos jugadores globales en el negocio de las proteínas».

En relación con los precios internos y las retenciones, el responsable de la cartera rural puntualizó que «las retenciones no actúan como un desacople de precios, sino como un instrumento de distribución de riqueza. Para desacoplar precios hay que controlar la cadena de industrialización y comercialización».

Domínguez se refirió luego a la liquidación de divisas y pronosticó que «se va a vender este semestre los 25 millones de toneladas de soja que hay almacenados. Hay que entender también la lógica de los productores ya que en julio y agosto no vende la cosecha porque no tiene que pagar fertilizantes, en septiembre sí lo va a hacer. Estos dos meses son complejos. Este año se liquidaron 2.000 millones de dólares más que el año anterior», precisó.

«El clima que se vive en el sector es diferente. Expo-Agro, Agro-Activa y Agro-Nea superan todas las operaciones de ediciones anteriores. Esto no se condice con lo que reflejan algunos datos», continuó el responsable de la cartera rural.

Domínguez destacó que en materia de maquinaria agrícola, «durante el primer trimestre del año, la venta de tractores aumentó el 26,5% en forma interanual, la de cosechadoras el 43,5 %, y la de sembradoras el 19,2%».

El ministro consideró que «siempre es el momento del diálogo y más aún frente a un conflicto mundial».

«Estamos en medio de una guerra, vemos todos los días especialistas internacionales anunciando la hambruna para el mundo, con crisis de producción a nivel global y aumento en el precio de los insumos. Estamos trabajando codo a codo con los productores desde el Gobierno nacional en las soluciones que requieren para fortalecer las capacidades nacionales», completó el funcionario.

Además, remarcó que «la provisión del gasoil, fertilizantes y fitosanitarios está garantizada».

En ese sentido, detalló que «las importaciones de gasoil se duplicaron en relación con igual período de 2021 y alcanzaron 1.251.000 m3 entre enero y mayo».

El ministro resaltó que este año se está registrando el ciclo más alto en materia de importaciones. En el período enero-mayo ya se importaron 900 mil toneladas, una cifra semejante a lo registrado en 2021 que es el más alto. En 2019, se importaron 735 mil y, en 2018, 522 mil.

Domínguez manifestó que trabaja con «el Banco Central para garantizar, como se ha hecho hasta la fecha, la disponibilidad para la importación de fertilizantes y fitosanitarios que se necesitan, con la firme decisión de reducir de 90 días a 60 días el plazo para el acceso al mercado de cambios para esos insumos».

«Desde el Gobierno nacional, junto con los ministros provinciales, seguimos gestionando para darle certeza y previsibilidad a los productores. Ese es nuestro principal objetivo: trabajar para dar las herramientas necesarias que ayuden a mejorar y aumentar la producción, satisfacer el consumo interno y aumentar las exportaciones y, de esta manera, responder a las demandas de seguridad alimentaria», subrayó Domínguez.

Por último, el ministro dijo que desde el Gobierno tienen «la convicción de seguir potenciando el diálogo con acción».

«Tenemos una oportunidad con más industrialización, más agregado de valor, más producción, con más productores, con más y mejores alimentos para las argentinas, los argentinos y para todo el mundo», enfatizó.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp