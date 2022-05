¿Cómo es el nuevo sistema de scoring que rige a nivel nacional?

Incluye a todas las categorías de las licencias. Se irán perdiendo puntaje. Cada provincia tiene menos de 60 días para instrumentarla.

El nuevo sistema de scoring que descontará puntos en la licencia nacional de conducir a quienes cometan infracciones de tránsito, entró en vigencia a nivel nacional y ahora cada provincia tiene un plazo de 60 días para instrumentarla de acuerdo con su normativa local e incluirla en todas las categorías de los carnets.

El nuevo sistema otorga una base de 20 puntos a cada conductor o conductora que cuente con la Licencia Nacional de Conducir. A medida que cometa infracciones, el sistema le descontará puntos hasta alcanzar la inhabilitación. La primera suspensión para conducir, producida ante la acumulación o reiteración de infracciones, será de 60 días.

Para poder recuperar puntos, los particulares podrán asistir cada dos años a un curso de seguridad vial que brinda hasta un máximo de 4 puntos. En los casos de licencias profesionales esta alternativa estará habilitada con una periodicidad de un año.

Según declaraciones del titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, “el scoring busca romper con una vieja tradición en nuestro país donde las infracciones de tránsito se resuelven con dinero”. Y destacó que “este nuevo sistema viene a terminar con esa lógica”.

La quita de puntos

La implementación del scoring nacional había sido acordada hace un mes por todas las provincias en la última asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial.

En ese momento se dio a conocer cómo sería el scoring que se aplicará según cada infracción de tránsito:

20 puntos por conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida.

20 puntos por participar y/u organizar picadas en la vía pública, competencias no autorizadas de destreza o velocidad.

10 puntos por conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos.

10 puntos por no respetar los límites de velocidad (más del 30%).

5 puntos por no respetar los límites de velocidad (menos del 30%).

5 puntos por no respetar los semáforos

5 puntos por no usar caso (motos)

5 puntos por circular con la licencia vencida

4 puntos por circular sin el cinturón de seguridad colocado y abrochado.

4 puntos por conducir sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). (DIB)

