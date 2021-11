Con la novela “Desparido”, cierra un exitoso ciclo de presentaciones de delaltillo

El próximo sábado 4 de diciembre a las 19 en la Casa del Bicentenario, con la presentación de “Desparido”, la segunda novela de Fabricio Lucio, se cerrará el ciclo de la editorial delaltillo. La presentación es con entrada libre y gratuita (según aforo) y además se servirá un vino de honor a los asistentes.

Con esta presentación concluye un productivo y exitoso ciclo donde delaltillo, durante este 2021, hizo pública su gran producción ya que fueron cinco los autores y autoras que se hicieron presentes. Además de Lucio, la editorial presentó “Caliz para laicos” de Guillermo Del Zotto, “Quinto elemento” de Alberto Bernabé Sánchez Graf, “Comienzo del juego – el arte de las estatuas vivientes” de María Inés Banegas y “El mismo río” de Carlos Verucchi.

El último en presentar su libro fue Carlos Verucchi: «El mismo rio» ya está a la venta.

Acerca de “Desparido”, Gloria Salas destaca en la contratapa que Fabricio Lucio “en su segunda novela, vuelve a conmovernos con un personaje que no ha sido formado para vivir la vida que le toca. No acepta su vida y sus circunstancias. Con un alto grado de inocencia busca a su madre. Indefenso, perdido, sin saber ver lo que le ha sucedido, recorre un mundo insensible, de burocracia fría, amores que no cuajan, puertas que no se abren y penas que no cesan. Así quedan plasmados: el niño, el muchacho y el hombre que vuelve a ser el niño que no se dio cuenta. Y despierta nuestros deseos de ser el personaje que pueda ayudarlo”.