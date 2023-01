«Con lo que van a pagar esa vivienda hoy no compras ni siquiera la mitad de un lote»

Lo dijo el Intendente Municipal Ezequiel Galli sobre las TUVI Industrializadas. Aseguró que se van a terminar y será un plan «muy beneficioso» para los vecinos. Calificó de «ensañamiento» lo que se hizo con esa obra, en referencia a las criticas.

El intendente Ezequiel Galli hablo con los medios luego de la entrega de las veinte viviendas TUVI de construcción tradicional. Reconoció errores en el plan impulsado por el Municipio y anunció cambios para la segunda etapa que ya está contemplada en el Presupuesto 2023.

Primero trazó el balance de esta primera etapa del plan de viviendas y dijo que es “superpositivo” y explicó, “son veinte familias que van a dejar de pagar alquiler y van a pasar a pagar la cuota de su casa propia. Que era el espíritu del programa”.

Graficó Galli, “entregar una llave de una vivienda no tiene comparación con nada, generalmente los planes de vivienda en la gran mayoría de los casos son nacionales y provinciales y en este caso es el Municipio el que destinó fondos para hacer viviendas y que van a empezar a retroalimentar con el tiempo”.

El intendente municipal confirmó que habrá una segunda etapa de este programa y con este sistema de construcción, aunque anunció cambios. “Está en el Presupuesto 2023, suponemos que en los próximos meses ya se van a licitar y en el transcurso de este año se van a comenzar a construir. En el primer programa hay un montón de cosas que hay para corregir, para mejorar. Se cometieron errores, pero nunca nos quedamos en el problema, sino que estuvimos trabajando en solucionarlo”, sostuvo.

Para la segunda etapa anunció, “vamos a construir las viviendas y una vez que estén terminadas las vamos a licitar, lo vamos a hacer al revés. Hubo retrasos, obviamente, por inflación, por falta de materiales, por lluvia”.

El intendente habló también de las cuestionadas viviendas del plan TUVI de construcción industrializadas. Está semana los 14 adjudicatarios se reunieron con el municipio y el sábado habrá una recorrida por la obra que ya cambió de empresa constructora.

Dijo Galli al respecto, “lo que hicimos fue trabajar para solucionar el problema, hoy la empresa está trabajando, están solucionando las fallas de construcción que se habían detectado. Para junio más o menos es la idea de que estén terminadas, seguramente será julio o agosto y es entendible también. Todas las obras tienen extensión en los plazos pasa que particularmente con una como las TUVI Industrializadas hubo un ensañamiento para que sea todo un desastre” y no dudó en afirmar, “cuando se entreguen las viviendas los vecinos van a estar contentos porque con lo que van a pagar esa vivienda hoy no compras ni siquiera la mitad de un lote, será un plan muy beneficioso para los vecinos que van a pagar una cuota muy accesible y no tengo dudas de que una vez que se entreguen y estén viviendo va a cambiar todo y el programa va a continuar”.

Sintetizó, “estamos convencidos de que el Municipio puede, y lo estamos demostrando hoy, hacerse cargo, aunque sea en una pequeña parte, del problema de la demanda habitacional”.

El Jefe Comunal habló de varios planes de vivienda nacionales y provinciales que estaban parados en Olavarría y fueron reactivados durante los últimos años. Habló de las viviendas del barrio UOCRA entregadas el año pasado y las viviendas del barrio Pickelado. “Eran barrios abandonados por gestiones anteriores y que nunca se hicieron cargo de la problemática, era simplemente ponerse a laburar sobre los expedientes. Muchos adjudicatarios se murieron, muchos se fueron a vivir a otro lado, otros se divorciaron, pasó de todo en el camino”, expresó.

Resumió, “a nosotros no nos pasó nunca de empezar una obra y dejarla paralizada, está es una gestión que acostumbró a la gente que cuando se hace un anuncio las cosas van a pasar”.

En este sentido lanzó críticas a los anuncios de las obras realizados por el gobierno nacional y provincial a través de los dirigentes locales del Frente de Todos. Mencionó la rotonda de acceso a Sierras Bayas, la reactivación del Polo Judicial y las 100 viviendas del CECO III. “Anuncian, anuncian y las cosas no pasan. En Olavarría las cosas si pasan, yo cuando anuncio algo es porque estoy convencido de que lo puedo terminar y eso la gente lo ve y te lo dice en la calle”, manifestó.

El Intendente reveló y criticó al ENHOSA por la falta de objeción técnica al proyecto de construcción del Colector Norte. Recordó que cuando firmó el convenio en el Club Mariano Moreno se había anunciado que la falta de objeción técnica estaría en quince días y ya pasaron tres meses y no se puede licitar la obra. “La no objeción técnica no apareció nunca y no puedo licitar la obra, con esta inflación descontrolada que hay en la Argentina cuando licitemos el monto va a quedar desactualizado”, dijo Galli.

En ese marco pidió revisar la distribución de los fondos coparticipables. “Si lo Olavarría recibiera en base a lo que aporta al Estado Nacional y al Estado Provincial, seríamos un país del primer mundo, solamente Olavarría. Pero que recibimos nada. Es momento de ponerle nombre a las cosas”, indicó.

