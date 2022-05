Con un gol de Janson, Vélez sigue con chance en la Libertadores

Vélez Sarsfield (5 puntos) alcanzó esta noche un necesario triunfo 3-2 sobre Nacional de Montevideo (4), resultado que le permite seguir con aspiraciones de clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, a falta de una fecha para el cierre.

Un gol en tiempo de descuento conseguido por el volante Máximo Perrone le dio el halago al conjunto dirigido por el DT interino, Julio Vaccari.

En territorio uruguayo, el equipo de Liniers diseñó un buen partido y trepó a la tercera posición de la zona C, con la misma puntuación que Bragantino de Brasil, pero muy lejos de la línea del ya clasificado Estudiantes de La Plata (13).

Nacional se situó arriba en la pizarra, con un remate del mediocampista Diego Zabala, a los 22 minutos del primer período.

Antes de la finalización de la etapa inicial, Lucas Janson estableció la paridad (Pt. 45m.). Mientras que Vélez se adelantó en el tanteador, con un cabezazo de Matías De los Santos (St. 15m.).

Cuando el encuentro ingresaba en zona de desenlace, una mano del pibe Abiel Osorio en el área fue sancionada como penal por el árbitro chileno Piero Maza y el atacante argentino Emmanuel Gigliotti (St. 43m.) estableció el 2-2 que parecía definitivo.

Sin embargo, en un trepidante final, con jugadas de gol que fueron de un área a otra, apareció el chico Perrone para meter un frentazo a un centro de Osorio y decretar el éxito velezano.

El ‘Fortín’ de Liniers jugó en forma criteriosa de principio a fin: se mostró compacto y corto; con medios que llegaron a la valla adversaria y asomaron como alternativas para inquietar siempre al arquero Martín Rodríguez, reemplazante del titular Sergio Rochet, ausente por contagio de coronavirus.

A los 14m., Nicolás Garayalde estrelló un remate en el travesaño y un rato después (18m.), el elenco visitante dispuso de otra chance clara, con un tiro libre de De los Santos que se fue apenas ancho.

En una de las primeras incursiones hacia el área rival, Nacional cantó la apertura, cuando Zabala (ex Vélez, casualmente) remató desde fuera del área, la pelota se desvió en De los Santos y descolocó al arquero Hoyos (22m.).

El conjunto local tuvo la oportunidad de consolidar la diferencia pero el colombiano Alex Castro no supo resolver ante Hoyos y se perdió el segundo (26m.).

Entonces, Vélez -que siguió machacando e insistiendo- con el método de mover el balón de una banda a otra y atacar los espacios libres, pudo establecer la igualdad a los 45m., con un remate colocado de Janson, que ingresó por el poste izquierdo del arquero ‘tricolor’.

En el segundo período, la formación de Liniers sacó provecho de la ‘fuerza aérea’ con un cabezazo del uruguayo De los Santos, que capitalizó un córner ejecutado desde el costado derecho.

Siguió jugando mejor Vélez, con dinámica en la zona central y la conducción de Joel Soñora como elemento distintivo. Solamente le faltó anotar un nuevo tanto para consolidar el triunfo.

Sin embargo, en un descuido, Nacional logró empatar provisoriamente, tras una mano de Osorio en el área que Gigliotti (ex Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo y All Boys) cambió por gol, a dos minutos del final.

El cierre fue puro vértigo y emoción. Lo tuvo el conjunto uruguayo dos veces con Gigliotti; en una ocasión salvó el chico Valentín Gómez sobre la raya y en la restante, el arquero Hoyos tapó el disparo de emboquillada.

Y cuando se cumplía el minuto 49, un centro al área de Osorio fue conectado por Perrone –capitán a esa altura, ante la salida de Pratto- para transformarse en el festejado tercer gol del elenco velezano.

La definición del segundo clasificado del grupo se producirá el martes venidero, cuando jueguen Vélez-Estudiantes en Liniers y Nacional-Bragantino, en Montevideo.

-Síntesis-

Nacional: Martín Rodríguez; José Luis Rodríguez, Mathías Laborda, Nicolás Marichal y Camilo Cándido; Yonatan Rodríguez y Felipe Carballo; Alfonso Trezza, Diego Zabala y Alex Castro; Emmanuel Gigliotti. DT: Pablo Repetto

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Máximo Perrone y Nicolás Garayalde; Luca Orellano, Joel Soñora y Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

Goles en el primer tiempo: 22m. Zabala (N); 45m. Janson (VS)

Goles en el segundo tiempo: 15m. De los Santos (VS); 43m. Gigliotti (N), de penal; 49m. Perrone (VS)

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Diego Rodríguez por Yonatan Rodríguez (N); 18m. José Florentín por Garayalde (VS); 20m. Leandro Otormín por Castro (N); 28m. Franco Fagúndez por Trezza (N); 29m. Leandro Lozano por José L. Rodríguez (N); 32m. Agustín Bouzat por Orellano (VS); 33m. Abiel Osorio por Pratto (VS); 41m. Mateo Pellegrino por Soñora (VS)

Amonestados: Yonatan Rodríguez, Laborda, Risso (N) Garayalde, De los Santos, Soñora, Bouzat, Perrone (VS)

Estadio: Gran Parque Central (Montevideo)

Arbitro: Piero Maza (Chile)

