Concejala PRO denunció que hubo muertes por Covid en Bragado por falta de oxígeno en el hospital

La grave denuncia de la Concejala, que si bien fue publicada por un medio local el 29 de diciembre pasado, no había tenido mayor repercusión, a pesar del impacto que debería haber causado debido a que la Edil es del mismo partido que el Jefe Comunal, Vicente Gatica, “Unidos por Bragado-JxC” .

Según da cuenta el portal regional Infonoroeste, la dura acusación de la Concejala Daniela Monzón, contra el gobierno municipal, señala la muerte de algunos pacientes por el virus Covid-19, por haberse agotado los tubos de oxígeno para asistirlos, de acuerdo a un informe de la CICOP del mes de septiembre del 2020, en el cual la organización de profesionales de la salud describe la situación del sistema de salud local.

“Yo me reuní con los médicos porque me llamaba mucho la atención que se morían más pacientes en sala común, que estaban atendidos en consultorios con tubos de oxígeno, pero que terminaron muriendo porque esos tubos se agotaron en un área que supuestamente iba a estar inaugurada”, expresó la edil ante la sorpresa de sus colegas. Además, dijo que “el sistema de aire de frío-calor del hospital no funciona”.

Luego, remató: “gracias al dinero que mandaron de provincia y nación (9 millones de pesos) ya se está solucionado el tema del oxígeno porque de otro modo tendríamos que lamentar muchas más muertes el año que viene”.

Sobre este tema, desde el municipio enviaron una carta documento a la edil pidiendo que ratifique o rectifique sus dichos, con la firma del Secretario de gobierno, Mauricio Tomassino.

“No inventé nada”

“El ejecutivo debe investigar qué pasó y no tratar de amedrentarme a mí con una carta documento, no es el camino correcto. Yo no inventé nada, lo que hice fue leer un informe que hacía alusión a cómo estaba preparado el hospital para enfrentar la pandemia, donde se aclaraba la falta de oxígeno y donde se hacía mención a “daños irreversibles” a los pacientes y yo considero que el daño irreversible es la muerte”, explicó la concejal PRO en declaraciones periodistas durante los últimos días.

Y agregó: “desde que trascendió esta situación en ningún momento me llamaron a mí o a la CICOP para dialogar o sea que no hay interés en qué pasó ni darnos explicaciones claras sobre cómo vamos a enfrentar la pandemia que viene, porque eso no figura en el presupuesto 2021”. (InfoGEI)Jd