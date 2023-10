Consejos para identificar patrones de poker en oponentes en línea

Hay algunos usuarios que creen que ganar en el poker es cuestión de suerte, pero nada más lejos de la realidad. Si bien es cierto que el factor de la aleatoriedad influye mucho, hay otros aspectos que pueden inclinar la balanza de la victoria a favor de un jugador en concreto. Un claro ejemplo es el de las estrategias.

Poner en práctica una estrategia u otra debe depender en gran medida de las jugadas que hagan el resto de personas que estén sentadas en la mesa virtual o física. Para tal fin es imprescindible identificar los patrones.

Tal vez presencialmente sea más sencillo, pero hoy en día, jugando al poker 2023 a través de Internet, puede resultar algo complicado. Si tienes dificultades para averiguar los patrones de los diversos jugadores a los que te estás enfrentando en un torneo, presta atención a las siguientes líneas, porque daremos algunos consejos muy útiles.

Presta atención a todo lo que sucede después de jugar tus manos

Un error que cometen habitualmente los principiantes se resume en desconectar mentalmente tras jugar sus propias manos. De esta manera es imposible identificar un patrón de un oponente, por muy simple que pueda ser.

Es innegable que el mayor nivel de concentración debes tenerlo justo cuando juegas tus cartas, pero ello no ha de implicar que el resto del tiempo desconectes. Observa todo el rato a los oponentes. Pero, ¿qué es exactamente aquello en lo que hay que fijarse?

Tiempo que necesitan para tomar una decisión

En lo que respecta a los patrones, hay uno que es bastante fácil de identificar. Nos referimos al de requerir una mayor o menor cantidad de tiempo a la hora de adoptar una decisión.

Fíjate en cuántos segundos pasan hasta que el usuario hace una jugada. En muchos casos, aquellos jugadores que cuentan con unas cartas realmente buenas completan su turno en un parpadeo, mientras que necesitan un minuto o incluso más en caso de que su mano deje un poco que desear.

Aunque acabamos de describir un patrón bastante extendido entre los novatos, hay jugadores muy avanzados e incluso profesionales que hacen todo lo contrario, precisamente para despistar a sus rivales.

La importancia de las estadísticas

Como acabamos de ver, un patrón puede ser radicalmente distinto en función de cada jugador. ¿Significa esto que es complicado saber ante qué tipo de rival estás? En absoluto, ya que algunas plataformas de juego te proporcionan un módulo de estadísticas que es tremendamente útil.

Basta con situar el cursor encima del nombre de usuario o hacer lo propio con el dedo si estás jugando con un dispositivo que tiene una pantalla táctil. En ambos casos, en el entorno virtual aparecen una serie de estadísticas que pueden ser de gran ayuda para entender qué patrones acostumbra a reflejar en la mesa de poker.

Una de las estadísticas más importantes hace referencia a la cantidad total de manos que termina jugando. Este dato se muestra con un porcentaje, haciendo uso también de dicho formato a la hora de calcular cuántas subidas preflop lleva a cabo.

No basta con consultar las estadísticas, sino que también has de saber interpretarlas de manera adecuada. Por otra parte, no te las tomes como un dogma de fe, ya que tal vez en alguna ocasión no tenga lugar la jugada que esperas que se produzca.

La posición de los jugadores influye en sus patrones

¿Recuerdas que antes hemos mencionado que si un jugador tiene una mano no demasiado buena se toma más tiempo para tomar una decisión? Esto no siempre es así: depende de otros factores como la posición que ocupan en la mesa.

Generalmente, aquellos que dan comienzo a las rondas tienen un patrón bastante conservador. Es por este motivo que necesitan bastante tiempo para tomar una decisión, aunque tal vez su mano sea muy buena. Aun así, al desconocer las intenciones de sus oponentes, se toman un considerable tiempo con tal de trazar su estrategia.

Justo lo contrario acostumbra a suceder con quienes concluyen las rondas. Al haber tenido tiempo para pensar y para observar las jugadas de sus adversarios, seguramente hagan la suya en un breve período de tiempo, lo cual no tiene por qué ser indicativo de que poseen una buena mano.

Registrar las manos de los adversarios

Antes hemos hecho referencia a las estadísticas que registra el propio sistema y que tú mismo puedes consultar. Pero, ¿sabías que también tienes la posibilidad de tomar tus propias notas? En efecto, ya que algunas plataformas de juego permiten registrar las manos de los oponentes.

A pesar de estar constantemente observando la mesa y tomando notas mentales, el paso del tiempo da pie a que acabes olvidándote de ciertos aspectos, incluyendo algunos que posteriormente adquieren una gran relevancia. Evitar que esto suceda es tan fácil como registrar las manos, amén de otros factores que consideres importantes.

