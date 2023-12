Copa América 2024: Argentina ya tiene confirmados los rivales, pero no al DT

Perú, Chile y el ganador de Canadá y Trinidad y Tobago serán los rivales de la selección argentina de fútbol en el Grupo A de la Copa América que el próximo año se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio en Estados Unidos. Justamente, el equipo de Lionel Scaloni, defensor del título, abrirá la cita el jueves 20 contra canadienses o triniteños. El lunes 25 el rival será el conjunto trasandino, y cuatro días más tarde el representativo inca.

Esta Copa América la disputarán los diez seleccionados de la Conmebol junto a media docena de equipos de la Concacaf, la confederación que nuclea al fútbol de las América Central y Norte. Los primeros dos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, con la particularidad de que los grupos A y B seguirán hasta la final siempre por la parte alta de la llave, en tanto que los grupos C y D lo harán por la inferior. O sea, según quedó determinado en el sorteo, Argentina solo se cruzaría en una final con Brasil o Uruguay, por ejemplo.

La Selección y México son cabeza de grupo por haber ganado sus torneos continentales, Copa América y Copa de Oro, respetivamente. En cambio, Brasil y Estados Unidos compartían copón con Argentina y México por su clasificación FIFA. Y así como Canadá o Trinidad y Tobago serán el quinto representante de la Concacaf, el sexto surgirá de una definición entre Honduras y Costa Rica.

Grupo A

Argentina

Perú

Chile

Concacaf 5

Grupo B

México

Ecuador

Venezuela

Jamaica

Grupo C

Estados Unidos

Uruguay

Panamá

Bolivia

Grupo D

Brasil

Colombia

Paraguay

Concacaf 6

El por ahora DT

En el sorteo, que por ejemplo contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pero no con la del rosarino Lionel Messi, el encargado de hacer ingresar el restaurado trofeo fue Lionel Scaloni, el DT del seleccionado campeón del mundo y ganador de la Copa América en el mismísimo Maracaná, quien aún no confirmó si dirigirá a Argentina en la Copa (ver aparte). “No tenía el recuerdo de haberla tenido en mis manos”, admitió el de Pujato. Y dijo de aquella consagración, marcada por la pandemia: “Veníamos de una época dura. Fue una copa difícil, haberla ganado, y con el condimento de haberla ganado en el Maracaná… Podríamos decir que ahí comenzó todo”, resumió el DT desde el escenario, y cerró: “Ojalá se vuelva a ganar”.

Pero Scaloni no fue el único argentino que participó del sorteo. Javier Zanetti fue uno de las cuatro “leyendas” que extrajo a los seleccionados de los copones. Junto a él estuvieron el brasileño Ronaldinho, el paraguayo Roque Santa Cruz y el mexicano Jorge Campos.

“Es un momento para pensar, hay tiempo”

Lionel Scaloni no confirmó anoche si dirigirá al seleccionado argentino en la Copa América. “Estoy acá porque soy el entrenador”, explicó el DT al término del sorteo, aunque aclaró que todavía no tomó una decisión respecto de su futuro. “Es un momento personal para pensar y todavía estoy en ese momento”.

Consultado por la prensa acerca de una definición, Scaloni respondió: “No hay nada que definir, es importante parar la pelota”. Y siguió: “Los jugadores están muy bien, el equipo está muy bien, y necesitan un entrenador que esté bien, con todas las ganas, la energía. Necesitan un entrenador que esté a la altura”. Y aclaró: “La relación con el presidente (Claudio Tapia) siempre fue perfecta”.

Y el DT cerró, en línea con sus declaraciones después del triunfo ante Brasil en el Maracaná, por las Eliminatorias: “En una decisión de pensar mía. Se necesita una persona que esté 100%, es un momento para pensar, ¿por qué?, porque hay tiempo”.

Antes del sorteo, Scaloni se reunió en Miami con Tapia, quien no realizó declaraciones a la prensa.

Oficinas

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, inauguró las oficinas de la entidad en Miami que serán la base del proyecto deportivo en Estados Unidos, en la antesala del sorteo de la 48ª edición de la Copa América 2024. Con la presencia del titular de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, “Chiqui” Tapia encabezó el acto de inauguración de las oficinas ubicadas en la zona de Wynwood, informó la agencia Télam. (DIB) GML