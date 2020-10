Covid-19: Se realizaron se 1166 test para detectar anticuerpos en personal de salud asintomático

Días atrás se realizó un estudio para detectar prevalencia de IGG (anticuerpos) en el personal de salud en actividad que se presentara sin síntomas de Covid-19.

El mismo, en Olavarría, se desarrolló a cargo de la Secretaría de Salud del Municipio, coordinado por la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones y el Laboratorio del Hospital Municipal, con la colaboración de diferentes actores del sistema sanitario local, como diferentes servicios del nosocomio, Centros de Atención Primaria de la Salud, Hospital de Oncología, clínicas y laboratorios privados, como así también estudiantes de enfermería y medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud.

La titular del área de Epidemiología María del Carmen Weis, explicó que el trabajo se realizó “en consonancia a un proyecto que viene desde el Ministerio de Salud de Nación, que se realizó en todas las provincias del país a todo el personal de salud, tanto del sector público como del privado”.

Asimismo, definió que el proyecto “busca ver la prevalencia de IGG (anticuerpos) del personal de salud en actividad y asintomáticos. Es un estudio transversal -que realizó en un determinado momento- de manera anónima y voluntaria para quien quisiera participar: médicos, camilleros, enfermeros, personal de limpieza, todos dentro del sistema sanitario. Es un estudio epidemiológico que nos sirve para conocer la prevalencia de la serología de este virus y conocer cuál es la situación”.

En Olavarría, el estudio se realizó durante cuatro días –desde el 29 de septiembre al 2 de octubre inclusive– y se llevaron a cabo 1166 testeos.

Con la colaboración y participación de estudiantes de los últimos años de las carreras de Medicina y Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud –que fueron previamente capacitados para tal tarea– el 1.8% de los estudios realizados arrojaron positividad, es decir presencia de anticuerpos en los análisis.

“El trabajo se llevó a cabo en el personal de salud porque, si bien estamos todos expuestos al virus, por las características de tareas que realizamos y la exposición que tenemos es mayor”, subrayó.

La jefa de Laboratorio Laura Psenda, explicó que “la metolodología que utilizamos fue un test rápido de inmunocromatografía lateral .En ese test rápido podríamos haber usado plasma o suero, pero usamos sangre entera, que fue tomada por punción en el dedo”.

La jefa del Laboratorio marcó la ayuda brindada por los estudiantes de Medicina y Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud: “desde el laboratorio les enseñamos la técnica y ellos nos ayudaron. La importancia de utilizar esta técnica es que es sencilla y fácil de realizar, pero por supuesto fue importante que lo testeáramos y corroboráramos por metolodología del laboratorio y con controles de calidad para saber si íbamos a dar una buena respuesta”.

Psenda especificó que “estos test tienen un 99% de especificidad. Si la persona tenía anticuerpos, lo detectó en 99% y la sensibilidad está en un 89%. Detectamos que hay un 1.8% de personas que han generado anticuerpos, es decir que por ahora (o en el momento del testeo) están protegidos contra el Covid-19. Lo que no sabemos todavía es la duración. Cada paciente responde en forma distinta y por ahora no se han podido unificar resultados”.

Las profesionales consignaron que el trabajo se realizó en aquellas personas asintomáticas, es decir en el personal de salud que no tenía síntomas y estaba trabajando, para detectar si presentaron anticuerpos. “Este estudio es cualitativo (tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos), no es cuantitativo y no sabemos todavía si la persona tiene muchas o pocas defensas. Es saber que lo tuviste. Lo que sigue en cuanto a investigación es ver realmente cuánto dura en el tiempo si uno generó las defensas”, plantearon.

La jefa del Laboratorio especificó que “vimos que había más anticuerpos en aquellas personas que trabajaban en los lugares de mayor riesgo: terapias, guardias, salas Covid, también detectamos en algunos Centros de Atención Primaria, y la idea es seguir trabajando e investigando dentro de esos grupos de personas. Ver si podemos seguir testeándolos con los equipos que tenemos nosotros de quimioluminiscencia. Lo otro que nos sucedió, fue que en los casos que nos dieron positivos, esas personas si tenían antecedentes de haber tenido PCR positiva o haber sido diagnosticados, y les dimos la feliz noticia de que tenía anticuerpos. Pero quien no tenia PCR previa o tenía PCR negativa, fueron personas hisopadas nuevamente para saber si estaban cursando en ese momento la enfermedad y ya tenían anticuerpos o si era negativo al momento, que quiso decir que en algún momento la cursó y generó anticuerpos”.

La Dra. Weiss destacó que lo que se realizó fue “un trabajo inicial, nos falta terminar de analizar a nivel local y también a nivel nacional qué datos o qué dudas tenemos. Siempre empezamos a trabajar, cuando son estudios transversales o de corte, y muchas veces de acuerdo a esto van a surgir dudas e inquietudes que plantean un nuevo trabajo, pero eso lo vamos a saber cuando terminemos. Nosotros empezamos a hacer el análisis, pero estamos trabajando para terminar de ver cómo es la situación o a partir de esto que otra conducta o que trabajo nos podría dar. Estamos muy contentas porque tuvimos mucha colaboración. Aparte en una semana organizamos, en cuanto llegaron los reactivos, y fue un éxito total”.

En los resultados, como ya se mencionara anteriormente, el 1.8% del personal testeado resultó tener IGG positivo. Resta aún analizar y discriminar entre PCR positivo y negativo. “El objetivo del trabajo en si es saber de cuantas personas generaron IGG”.

Finalmente, ambas profesionales coincidieron en brindar un mensaje hacia la comunidad, respecto al cuidado en relación al Covid-19: “tenemos que seguir respetando las medidas de cuidado. Yo entiendo que estamos todos complicados, la población, las empresas, el sector de salud. Estamos desde enero y febrero y estamos saturados. Pero por ahora, aunque parezca algo tan simple, las únicas herramientas que tenemos son respetar el distanciamiento y no compartir mate, bebidas, lavarse las manos y usar el barbijo”.