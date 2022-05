Covid en modo cuarta ola: “Se está viendo una ola de importantes dimensiones”

En medio de un aumento sostenido de los casos de Covid y que llevó a las autoridades a asegurar que empezó la cuarta ola, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió este miércoles que en el territorio bonaerense “se está viendo una ola de importantes dimensiones”.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. (Archivo)



Kreplak informó que la suba es observable a través de diversos indicadores, pero aclaró que su impacto no se ve reflejado en el número de internaciones, donde no se registra un incremento “significativo”. Y en ese sentido, descartó en principio la posibilidad de que se implementen nuevas restricciones para hacer frente a la nueva ola de contagios. “La idea es que no es necesario hacer eso porque entendemos que el aumento de internaciones es marginal y que la enfermedad no va a tener una gran carga de mortalidad en la sociedad”, dijo.