Cristina y el cruce con Milei en X: “Lo hacía más valiente Presidente”

La ex vicepresidenta salió al cruce en redes sociales luego de que Javier Milei la responsabilice del aumento de sueldo de él y sus funcionarios.

La ex vicepresidenta, Cristina Kirchner, le respondió a Javier Milei, luego de que diera marcha atrás con el aumento de sueldos del 48% para él mismo y su gabinete. Al retractarse, el presidente se desligó y culpó a CFK de lo ocurrido explicando que el hecho se trataba de una actualización automática que se había definido en el año 2010.

Javier Milei había acusado a Cristina justificándose: “Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”.

Por eso, Cristina salió al cruce fuertemente en la red social X: “Lo hacía más valiente Presidente”. comenzó el descargo, y luego siguió: “Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.

Sin mencionarlo, la ex jefa de Estado comparó la actitud de Milei con la de Alberto Fernández cuando estalló el escándalo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en la cuarentena por COVID-19. En su momento, el ex presidente en el pedido de disculpas había dicho “Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”.

Tras eso, el actual mandatario le respondió: “para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter”, y siguió: “podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección”.

Además, la ex vicepresidenta, agregó imágenes de los decretos: “Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque… quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver”. (DIB) MP

