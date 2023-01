Cruce Seguro: funcionario de Kicillof se comprometió a realizar controles en el sector

Anunció que será hasta que se termine la obra.

El Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio habló este viernes con la periodista Claudia Bilbao en Radio M. El funcionario provincial habló de distintos temas, aunque abordó particularmente la falta de terminación de la obra del cruce seguro de la Ruta Provincial N° 51 y Autopista Luciano Fortabat, escenario de varios accidentes en el último tiempo.

Si bien no es un tema que tenga directa vinculación con su Ministerio, el funcionario explicó algunos conceptos de esa obra que, si bien fue inaugurada con bombos y platillos, aún no está terminada por la falta de señalética horizontal y vertical y demarcación.

Dijo el Ministro, “nosotros hemos entrado en el programa de diseño de la seguridad vial en las Naciones Unidas, de hechos nos han distinguido por las acciones que hemos tomados. Una de las patas de la seguridad vial es tener carreteras y calles seguras, bien delimitadas y con sistemas de auxilios”.

Mencionó distintas obras realizadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, particularmente camino a la Costa Atlántica.

Dijo sobre la necesidad de culminar obras, “yo no me voy a quedar en que no es mi área, obviamente me compete a mí también y estamos trabajando fuertemente no sólo para acelerar las obras que correspondan o estar en el seguimiento, sino que sucede en el mientras tanto”.

En este punto, sobre el Cruce Seguro, el Ministro se comprometió a poner personal en el lugar para poder resolver los inconvenientes que allí se generan mientras se termina la obra. “No es mi área, pero me hago cargo”, cerró.

