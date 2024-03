Cuándo juega la Selección Argentina: días y rivales de los amistosos previos a la Copa América

El campeón del mundo se prepara para la primera competencia oficial tras la consagración en Qatar.



Sin Lionel Messi, quien se encuentra lesionado, la Selección Argentina llevará a cabo una gira esta semana en el marco de una nueva fecha FIFA, y ya tiene confirmado los amistosos que disputará en la previa a la Copa América 2024 en Estados Unidos.

El campeón del mundo, entonces, disputará dos nuevos amistosos: uno el viernes y otro el martes. Luego, en la próxima ventana, jugará otros dos de cara a la competencia oficial.

Cuándo juega la Selección Argentina: los amistosos de esta semana

La Selección argentina disputará dos amistosos esta semana: el próximo 22 de marzo contra El Salvador en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia; y el 26 del mismo mes contra Costa Rica en el Coliseo de Los Ángeles.

Días y rivales de los amistosos de la Selección Argentinas antes de la Copa América 2024

Argentina vs Ecuador el 9 de junio (Chicago)

Argentina vs Guatemala el 14 de junio (Washington)

Calendario completo de la Selección Argentina en 2024: fechas y rivales

Argentina vs El Salvador | Amistoso | 22 de marzo, a las 21 horas

Argentina vs Costa Rica | Amistoso | 26 de marzo, hora a confirmar

Argentina vs Ecuador | Amistoso | 9 de junio, horario a confirmar

Argentina vs Guatemala | Amistoso | 14 de junio, horario a confirmar

Argentina vs Canadá/Trinidad y Tobago | Fecha 1 Copa América 2024 | 20 de junio, a las 21 horas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

Chile vs. Argentina | Fecha 2 Copa América 2024 | 25 de junio, a las 22 horas | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey

Argentina vs. Perú | Fecha 3 Copa América 2024 | 29 de junio, a las 21 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

Argentina vs Chile | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 7 | Jueves 5 de septiembre

Colombia vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 8 | Martes 10 de septiembre

Venezuela vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 9 | Jueves 10 de octubre

Argentina vs Bolivia | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 10 | Martes 15 de octubre

Paraguay vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 11 | Jueves 11 de noviembre

Argentina vs Perú | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 12 | Martes 19 de noviembre

