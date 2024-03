Cura de Pehuajó: fueron 7.946 los desaparecidos y 246.000 los niños muertos por la IVE

El cura Germán Loriente habló de 7.946 desaparecidos y 246.000 niños muertos por el aborto legal. – 365 Pehuajó –



Germán Loriente, cura párroco de Pehuajó, dijo durante la misa de “Domingo de Ramos”, coincidente con el 48º aniversario del golpe cívico-militar de 1976, que los desaparecidos de la última dictadura fueron 7.946, a la vez que coincidió con el actual discurso oficial: “Solo queremos recordar el 50% de la historia, no el otro 50%. Nos habla de que nunca vamos a curar esta herida, si no se va con la verdad”.

Para Loriente, los argentinos tienen Alzheimer, porque olvidan “al toque”, “a la semana”, los errores que cometen. Fue en ese momento cuando criticó que del “capítulo tan oscuro de la historia” solo se recuerda el 50%, “no el otro 50”. Mencionó a Graciela Fernández Meijide y planteó que no se necesita “aumentar” el número de desaparecidos, “uno solo hubiera bastado para entristecernos como pueblo”. Y sentenció: “Bueno, fueron 7.946” los desaparecidos, se escucha en el audio publicado por 365pehuajo.com.ar.

Contra el aborto

De inmediato, vuelta de página para el capítulo dictadura. Acto seguido, Loriente habló de “memoria parcial también” y recordó que en 1998 Carlos Menem declaró por decreto “Día del Niño por Nacer” los 25 de marzo, “mañana”.

“A tres años de la aborrecible ley del divorcio [sic], ¿saben cuántos bebés fallecieron? 246.000. Si eso no es asesinato, ¿qué lo es? Tenemos que pedir mucho perdón”. Y completó: “Porque nosotros preguntamos a Dios por qué. Dios también nos pregunta a nosotros por qué: ¿por qué llenan las manos de sangre?, ¿por qué se siguen tratando mal entre ustedes?, ¿por qué hay tanta prepotencia en el hablar?, ¿por qué nos llevamos por delante?, ¿por qué no nos respetamos?, ¿por qué hay tanta ofensa dentro de la familia?, ¿por qué entre hermanos o padres con hijos no saben perdonar, no dialogan, no se encuentran? Dios podría decirnos mucho por qué”. (DIB) GML