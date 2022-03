De la Torre pide «desdoblar» las elecciones en la provincia

Ph: De La Torre en Olavarría – Archivo.

El Senador Provincial Joaquín de la Torre se pronunció a favor de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en una jugada en la que no oculta sus intenciones de ser candidato a gobernador. El ex intendente de San Miguel expresó, «soy un convencido de que la Provincia de Buenos Aires tiene que tener su elección propia para que los bonaerenses puedan poner el foco en elegir a su gobernador y no que quede sujeto a la elección presidencial».

El Senador Provincial que no oculta sus aspiraciones afirma, «a la Provincia no le sirve que los candidatos a gobernador e intendentes vengan escondidos en una lista sábana» y aclara sobre su propuesta, «no sé si como oposición nos conviene o no, pero tampoco importa».

Para De la Torre, «hay que empezar a discutir qué es lo mejor para la gente y dejar de lado los intereses partidarios».

De la Torre nada dijo del desembarco de la porteña María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia pese a que él fue Ministro de Gobierno.

Aunque dijo, «si queremos cambiar el rumbo, no podemos seguir insistiendo con un modelo que ya sabemos que no funciona. Muchas provincias tienen las elecciones desdobladas, ¿por qué nosotros no?»

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp