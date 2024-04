Defender la Universidad Pública: “esto es una causa nacional, es una causa de todos los sectores”

Lo dijo el intendente municipal, Maximiliano Wesner.

PH: LUIS MOLINA

El intendente municipal, Maximiliano Wesner se sumó este martes a la marcha en defensa de la universidad pública que se realizó en Olavarría en consonancia con la Marcha Federal organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Maximiliano Wesner marchó desde el CCU a la par de los decanos de las facultades de Salud, Sociales e Ingeniería. El Jefe Comunal se despegó de otros funcionarios municipales presentes y se puso al frente de la movilización. Una actitud similares tomaron en sus ciudades los intendentes Tandil y Azul, Miguel Lunghi y Nelsón Sombra, respectivamente.

Al hablar con la prensa, Maximiliano Wesner dijo que hay que trabajar “para sostener sostener a nuestros docentes, a los no docentes, a los estudiantes, a los trabajadores para que puedan mandar sus hijos a cada una de las facultades. El ajuste no es con los trabajadores, el ajuste no es con los estudiantes, no es con los docentes, por eso marchamos y por eso estamos firmes acá.”

El Intendente agregó: “esto es una causa nacional, es una causa de todos los sectores: del campo, de la industria, del transporte, de los empresarios, de los obreros. La universidad pública es el aula que iguala, es el aula en el cual aprendimos todos. Soy hijo de la universidad pública y marcho porque más hijos de obreros y de trabajadores como mi viejo puedan mandar sus hijos a estudiar.”

Por último, Wesner afirmó, “es una de las marchas más concurrentes en los últimos años de la historia de Olavarría. Abrazar esta causa, es abrazar la educación pública, es abrazar a la universidad pública, por eso marchamos, porque lo sentimos así, porque lo vivimos así y porque laburamos para esto.”

