Olavarriense compitieron en el Provincial de Menores

El pasado fin de semana una nutrida delegación de la Asociación Olavarriense de Pádel (Acop) participó del segundo provincial de menores que organizaron en forma conjunta la Municipalidad de Las Flores y la Federación Argentina de Pádel

El representativo olavarriense estuvo integrado por un total de 35 nenes y nenas. La competencia fue clasificatorio para el Nacional, que se disputará en la ciudad de La Plata el 17,18 y 19 de agosto.

Alrededor de 160 jugadores le dieron un marco espectacular a este prestigioso campeonato que se llevó a cabo en las canchas de Voleando Campo Deportivo, Complejo POR3 y Polideportivo La Terraza, donde un numeroso público presenció varios partidos de interesante nivel, siendo más que positiva la participación de nuestros representantes.

El evento fue declarado de Interés Municipal y contó con jugadores de Mercedes, Moreno, Necochea, Benito Juárez, San Manuel, Tandil, Bahía Blanca, Olavarría, Florencio Varela, La Plata, Cañuelas, San Miguel del Monte, Lobos, Bragado, Azul y los dueños de casa, que participaron en las categorías Sub 18 Quinta, Sexta y Séptima (masculino y femenino), Sub 14 Séptima (masculino), Sub 10 Sexta y Séptima (masculino y femenino), Escuelitas “D1” y “D2” y Sub 18 Cuarta (femenino).

La delegación de la Acop estuvo confirmada por Bautista Zampini, Valentín Dietrich, Ian

Barragán, Ian López, Santino Salazar, Tomás Gamondi, Tomás Zaffora, Jazmín Dos Santos, Mia Irazabal, Valentina Batista, Thiago Loza, Francisco Buey, Victoria Buey, Fermín Cassou, Valentino Bocón, Mateo Solezio, Mateo Dirazar, Nicolás Vera, Román Ángulo, Thiago Herrera, Simón Irazabal, Sara Irazabal, Oliver Blua, Máximo Rivero e Ian Vera.