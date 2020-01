El año no arrancó con una sonrisa para el Club Estudiantes pero la Liga

Argentina obliga a dar inmediatamente vuelta la página y enfocarse en

lo que viene. Tras la ajustada derrota ante Racing de Chivilcoy,

Santiago Arese y Agustín Brocal dieron su visión de lo que fue el primer

juego del 2020.



El único cuarto que perdió Estudiantes fue el primero, Racing se

aprovechó de la falta de efectividad y le hizo pagar caro cada pelota

pérdida. “No jugamos bien, sobre todo el primer tiempo. En el segundo

nos acomodamos, salimos más agresivos, tuvimos la oportunidad de

quebrarlos y cometimos errores, uno mío.

Cuando lo tuvimos para quebrarlo, perdimos dos seguidas y ellos convirtieron en esas pérdidas y en el final lo tuvimos para ganar en el tiro de Toti pero no se dio. Lo podríamos haber ganado como el partido anterior y esta vez no entró” fue la descripción del juego que hizo Santiago Arese, quien luego agregó “una lástima porque queríamos arrancar ganando y mantener el invicto de local, no se pudo; hay que dar vuelta la página y pensar en lo que sigue”.

Por virtudes ajenas y falencias propias Estudiantes jugó incómodo. Al

respecto mencionó: “No seleccionamos bien la lectura de juego y de

pases, perdimos muchas pelotas en la primera línea y pagamos las

corridas de ellos, que les sirvió para abrir el juego; después fue todo

el partido remándola. Podía pasar porque fueron muchos días sin jugar,

para el martes esperamos otra cosa”.

Para el capitán este partido significó su regreso tras el desgarro

sufrido el 27 de noviembre, en relación a esto indicó “Me sentí bien,

desde que volvimos a entrenar no tuve dolor, sí me falta un poco de

básquet. Me siento bien y es lo importante”.

Por su parte, Agustín Brocal comentó: “Fue un partido calcado (en

relación al jugado el 04/12) donde esta vez no tuvimos la suerte de

meter la última bola, porque la realidad es esa. Cuando llegas a un

final tan apretado se define por pequeños detalles y creo que en ese

sentido ellos tuvieron un poco más de suerte, le cayeron un par de bolas

en la mano e hicieron un par de goles de rebotes ofensivos.

Igualmente creo que no nos tenemos que agarrar de eso, tenemos que mejorar el juego que hicimos hoy, no jugamos como le veníamos haciendo o cómo lo queríamos jugar, hay que trabajar en la semana y revertirlo para el

martes”.

Como su compañero Toti consideró que la clave estuvo en la primera parte

del juego. “En el primer tiempo se erró mucho, creo que sentimos un poco

el párate, volver a entrar en juego no es fácil. A ellos se los vio

mucho más dinámicos, mucho más ensamblados, venían de ganar un partido con buena diferencia. Nos costó mucho entrar en juego y eso llevó a que sea un final cerrado”.

“Hay que reponerse rápido, tenemos 13 partidos en menos de 30 días. De

ahora en más si ganas hay que seguir con la misma energía y si perdés

hay que cambiar el chip y trabajar en los detalles para revertirlo en el

próximo partido”, cerró el chaqueño.

