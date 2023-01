Detrás de cada calle, una historia

Fernanda Álvarez, Agencia Comunica.

Hay batallas, fechas alegóricas, próceres nacionales, personalidades locales y algunas mujeres. Las calles de la ciudad tienen su propia historia que se refleja en la forma de nombrarlas.

El paso del tiempo modificó no sólo nombres sino alturas. Y los diferentes momentos históricos hicieron que se prioricen algunos nombres sobre otros. Por ejemplo: en Espigas hay una calle que se llama Alicia Moreau de Justo. En Olavarría, en el 2019, se eligió a esa médica para nombrar a una de las cortadas del Barrio Ceco (la 95 bis), pero se denomina solamente Alicia Moreau. “Ahí tenés un cambio de miradas. El paso del tiempo evidencia un cambio de época también en el modo de mencionar a las calles”, analiza Marcos Rodríguez, un olavarriense “historiador por vocación” que desde hace más de 7 años indaga, busca e investiga sobre la historia local.

En diálogo con Agencia Comunica, Marcos Rodriguez ofreció datos y mostró los resultados de su rigurosidad a la hora de buscar las anécdotas que se esconden detrás de cada calle local. En todo el casco urbano olavarriense hay unas 212 calles, de las cuales solamente 14 tienen nombres de mujeres. Y es más: unas pocas son locales, como Betty Roca de Schwindt (en Villa Aurora), Angélica Galbiatti de Pareja (en Barrio Educadores), Elena Pourtalé de Fortabat (en Provincias Unidas), Elena Rocha de Tagliaferri (calle 20 bis en Barrio Ceco y Barrio Los Robles). Por supuesto que Eva Perón también tiene su avenida, en lo que comúnmente se denomina Circunvalación.

Marcos Rodríguez habla de “legalidad y legitimidad. El objetivo del nombre es ubicarte, el homenaje viene por añadidura. La legalidad la da la norma, a través del HCD. Pero el consenso lo da el apoyo de la gente. Muchas veces vemos que depende de quien gobierna se pretende homenajear a los propios, pero luego está el consenso del barrio y la gente. Yo creo que eso es necesario lograrlo”, sostiene.

Las calles de atrás de la Avenida Alberdi, por ejemplo, tienen nombres hace 50 años. Pero no se usan porque todos le siguen diciendo por los números.

Desde el comienzo

La nomenclatura de las calles locales se hizo entre 1883 y 1886. “Las dos primeras ordenanzas nomenclan las ubicadas en el centro de la ciudad. Cuando Olavarría creció, aparecieron nuevos nombres. La metodología hasta 1958 era que cada calle tuviera tres nombres dependiendo del barrio que atravesaba: el Centro, Barrio Luján y Pueblo Nuevo. O el Centro, San Vicente y Mariano Moreno. Por ejemplo la Rivadavia se llamaba así en el centro y era Roca en San Vicente Y Celestino Muñoz en Mariano Moreno”, relata Marcos Rodríguez.

Fue durante el mandato de Víctor Portarrieu que se decidió unificar los nombres y las alturas. A partir de esta intendencia se definió que las calles se llamarían igual de principio a fin, y que las alturas comenzarían con 1000 en Avellaneda y en Alberdi. “Muchos nombres, entonces, se trasladaron de lugar -como Muñoz- y otros desaparecieron. Algunos de esos vuelven años más tarde”, agrega el investigador.

El primer nombre de mujer de las calles de la ciudad fue el de Eva Peron. Así se llamó, en el tramo céntrico y entre 1952 y 1955, lo que hoy es la Avenida Del Valle. En la zona de Pueblo Nuevo esa avenida se denominaba Alberdi y en el tramo de detrás de las vías era Presidente Perón.

Pero esta importante avenida fue denominada de diferentes formas. En 1886, la Del Valle se llamaba Boulevard La Plata y en 1895 se cambió a Del Valle. Solo entre el 52 y 55 fue Eva Perón.

La avenida Colón también tiene su historia. Entre los años 1932 y 1958 se llamó Uriburu, en ¿honor? al primer dictador de la Argentina que protagonizó el golpe del 30. Desde el 58 se denominó nuevamente Avda Colón, nombre que la historia también cuestionó, aunque no al extremo de sacarlo de la ciudad.

Las figuras locales, en tanto, se recuerdan en varias calles. “Olavarria homenajea a los propios recién en 1913. El primero fue Isaías Mendiburu, el unico que no conservaron. Fassina es otro de los más antiguos, ya que fue el fundador de la Sociedad Rural y además de calle, tiene su plaza en donde funcionaba esa entidad, en Bolivar, Hornos, Laprida y Dean Funes.

En su blog callesdeolavarria.blogspot.com Marcos Rodriguez dedica especial atención a los perfiles de los locales. Rendón, Collinet, Aguilar, Moya, Muñoz, todos próceres olavarrienses que tienen su perfil en este espacio. “Hablar de Fassina es hablar de la Sociedad Rural, José Luis Torres es sinónimo educación, Merlo de medicina, Grimaldi de política y medicina, Rendón el primer jefe del Registro Civil de Olavarría, Peregrino es sinónimo de cooperativismo”, menciona el investigador.

Viejas y nuevas

Pero entonces ¿Cuál es la calle más vieja? “Son las ubicadas en el centro. Humberto Primo por ejemplo era la Cnel Suárez, en el barrio Pueblo Nuevo. Hoy así se llama el puente”, comenta Marcos Rodríguez. ¿Y la más nueva? “Omar Scavuzzo, que es la 5 Bis, detrás de Alberdi”. Desde marzo de 2022 el bombero local tiene su calle. También hace poco tiempo se decidió homenajear al integrante del ARA San Juan. Por eso la que fue la calle Vergara, entre Hornos y San Martín, hoy lleva el nombre de Diego Wagner Clar.

En Olavarría, además, hay dos calles que llevan la identidad de personas que aún viven: Adolfo Perez Esquivel en calle 18 Bis -atraviesa Barrio Los Robles- y Estela de Carlotto, en la zona de Padre Kolbe.

Otra de las formas de mencionar es con fechas. En el Barrio Ceco II, por ejemplo, varias calles son momentos importantes en la vida de la institución: 26 de septiembre o 1 de mayo. Del mismo modo, en el sector del barrio Pueblo Nuevo hay nombres vinculados a las batallas del periodos de nuestra independencia: San Lorenzo, Cerrito, Maipú.

Es necesario saber que al cambiar el nombre de una calle hay que cambiar también DNI, licencia de conducir, etc, cuestiones que no siempre se tienen en cuenta pero que nos pueden afectar”, agrega.

La historia de las calles, y de la ciudad, tienen además su propio Instagram. En la cuenta @olavarria_del_ ayer hay distintas imágenes que retratan las diferencias entre el ayer y el hoy de las calles y diversos sitios locales. La cuenta, con más de 5000 seguidores, es una invitación a recorrer nuestro pasado y pensar el presente y refleja el trabajo riguroso, con materiales no solo locales sino buscados y encontrados en el Archivo General de la Nación o la Biblioteca Nacional. En Olavarría hay también algunas esquinas con nombres. “Es algo simbólico, un reconocimiento que no siempre la gente conoce. Con una ordenanza de 2018, se “bautizó” como “Maestro Oscar Alem” a la esquina de A.Barros y Moreno. “Hermanos Néstor y Daniel Godoy” se llama la esquina de Vte López y Sgto Cabral, “Eva Perón” es en Pringles y Del Valle o “Alfredo Fernandez” la de Bolívar y España”, cuenta el impulsor de tanto conocimiento local.

Entre tantos nombres y homenajes, ¿hay alguien que, desde el criterio de quien investiga, merece quedar plasmado para siempre en una calle? Marcos es cuidadoso con la respuesta y confía sobre todo en la legitimidad de estas decisiones. “Hay muchas segundas líneas que no fueron tan conocidas pero que trabajaron mucho, ya sea en el cooperativismo (como Francisco Baltz), en la política o en el ámbito del deporte, la música, el empresariado. O una figura como la de Enrique Mario Alfieri. Habría que seguir indagando y sobre todo involucrar a los sectores afectados, como los vecinos de cada barrio por donde pasará esa calle”.

Su trabajo tiene unos años pero no termina. Al contrario, abre nuevos caminos y descubrimientos sobre la apasionante historia local.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp