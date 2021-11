Dolor en La Pampa: familiares, amigos y vecinos despidieron al pequeño Lucio

Foto NA: Diario La Reforma de La Pampa



Los restos del pequeño Lucio Dupuy, el niño de cinco años que fue asesinado en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, fueron inhumados este lunes en medio del dolor de familiares, amigos y vecinos que se acercaron para darle el último adiós en el cementerio Municipal de General Pico.

Entre llantos de dolor, gritos de impotencia y lagrimas, el padre y los abuelos despidieron a Lucio y, minutos antes del sepelio la abuela del nene gritó: «Por qué me lo mataste maldita».

Por la muerte del niño, fueron imputadas, la madre del menor, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, y su pareja, Abigail Pérez, de 27, la primera de ellas por «homicidio calificado por el vínculo» y la segunda por «homicidio simple» en una audiencia en la que se determinó que sigan en prisión mientras dura el proceso.

Este lunes medios locales informaron que las dos acusadas, fueron sacadas de la provincia de La Pampa y trasladas desde la Seccional Sexta a una sede policial de la provincia de San Luis. En la noche del viernes último, Lucio fue llevado por vecinos al Hospital Evita, donde se constató que había fallecido y que tenía signos de haber recibido malos tratos.

Enseguida, tomó intervención la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, y la Comisaría Primera de Santa Rosa. Al cuerpo del niño se le realizó una autopsia y se constató que había sufrido «politraumatismos» y que presentaba evidencia de lesiones anteriores.

El abuelo de Lucio dijo que tenían que «depositar dinero» para que la madre les dejara ver al nene

El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en la ciudad pampeana de Santa Rosa por lo que fueron detenidas su madre y la novia, aseguró que la relación que tenía la mujer con el papá del niño «era pura y exclusivamente económica», a la vez que contó que tenían «que depositar» dinero para que les «dejara ver al menor».

«Me desperté pensando que era un sueño.. es muy triste todo esto para nuestra familia», señaló entre lágrimas Ramón Dupuy, tras lo cual comentó: «La relación con la madre era pura y exclusivamente económica. Mi hijo o nosotros teníamos que depositar para que nos dejara ver al nene».

Asimismo añadió: «No había régimen de visitas. Hicieron un acuerdo a través de abogados donde Christian tenía que depositar y siempre depositaba mucho mas de lo que estaba acordado, están los comprobantes de todo».

«Ella rompió ese acuerdo y no hicieron nada. Después volvieron a hacer un acuerdo, tampoco lo cumplió y cuando le pedíamos que nos dejara ver al nene primero había que depositar dinero», aseveró en diálogo con el canal de noticias TN. Además, manifestó: «No tenemos explicación de lo que pasó. Ella había quedado con mi hijo que no lo quería tener más porque el nene era muy demandante, no la dejaba vivir en paz y ella no podía salir ni divertirse».