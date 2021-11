Dos menos en la discusión de las re-reelección: Se bajaron Yeza y Grindetti

Los intendentes del PRO Martín Yeza (Pinamar) y Néstor Grindetti (Lanús) anticiparon en los últimos días que no se postularán para una nueva reelección en 2023, más allá de si la ley se los permite o no.

Tras los comicios legislativos del pasado 14 de noviembre, los jefes comunales bonaerenses ya piensan en 2023 y la ley provincial N° 14.836, el escollo que cortó con las reelecciones indefinidas, es el punto de discusión.

La normativa, que se aprobó durante la gestión de María Eugenia Vidal, sostiene que los intendentes y concejales que han sido reelectos “no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”.

Mientras desde el oficialismo varios jefes comunales plantearon la posibilidad de cambiar la ley, distintos intendentes de la oposición cuestionaron la retroactividad de la misma al señalar que fue sancionada en 2016 y considerar que entró en vigencia en 2019. Esta mirada habilitaría las re-reelecciones para 2023 y patearía la discusión hasta 2027.

Sin embargo, algunos jefes comunales de Juntos por el Cambio avisaron que no se presentarán en 2023. “Yo estoy en contra de las reelecciones indefinidas ideológicamente, pero si hay un grupo de legisladores e intendentes cree que se puede perpetuar, uno puede elegir no presentarse”, apuntó ayer Yeza en diálogo con Radio Provincia. Y confirmó: “Yo no me vuelvo a presentar”.

El pinamarense consideró que “uno de los problemas de Argentina es que siempre se habla de las personas y no de los espacios o las ideas”. “Uno tiene que saber generar, si le toca liderar un espacio político, formar equipos que logren defender ciertos valores que también tengan derecho a tener su propia impronta”, agregó.

Asimismo, sostuvo que el gobernador Axel Kicillof “ha tenido una postura neutral, lo cual sugiere que quizá también cree en la alternancia”. “Muchos legisladores de Juntos asumieron con la impronta de representar el cambio que no es sólo cambiar personas, sino también la cultura del poder”, amplió.

En igual sentido se expresó en los últimos días Grindetti. “Mi postura, desde lo personal, es que yo no voy a reelegir, hay que darle la oportunidad a otra generación”, dijo en el marco de una entrevista con CNN Radio. Y amplió: “Desde el punto de vista general, estoy a favor de que no haya reelección eterna, no comparto esa idea”.

El intendente de Lanús consideró que “ocho años me parece más que razonable” para implementar medidas políticas. En tanto, aclaró: “En el caso específico que no puede ser retroactiva hay que ver cómo la justicia interpreta la ley, eso es legítimo, pero hacia adelante no lo apoyo”. (DIB) MT