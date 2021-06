Droga en la cochera: «Yo respeto mucho la función del Intendente pero no entiendo que hacía sentado ahí»

Sergio Roldán, abogado del hombre sindicado de ser el propietario de siete kilos de cocaína en una cochera, cuestionó la presencial del Intendente Municipal en la conferencia de prensa que se realizó durante la semana para anunciar la detención de su pupilo: Pedro Rolando Castañares.

En el inicio de aquella conferencia de prensa el Fiscal General Sobrino dijo que la rueda de prensa se realizaba en el Salón Blanco dado la hora y «cuestiones de salubridad». El abogado del detenido opinó al contrario.

«Yo respeto mucho la función del Intendente pero no entiendo que hacía sentado ahí, si vamos a hablar de una Justicia independiente yo voy a aclarar dos cosas: lo que hace el Fiscal Moyano y lo que hace el titular de la Fiscalía General me parece correctísimo es su trabajo ahora qué tiene que ver la política con esto, no lo entiendo», expresó Roldán en declaraciones al periodista Martín Miguel Rodríguez (Lu32)

«Tenemos un Intendente que pertenece a un espacio político que ha bregado por la independencia de la justicia, yo no tengo nada contra Ezequiel Galli, no tengo nada contra el PRO, no tengo ideas políticas pero si me llama la atención que en una causa tan resonante y en épocas políticas mostremos al Intendente sentado al lado de funcionarios judiciales, hay cosas que me llaman la atención», reiteró Roldán.