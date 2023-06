Duhalde se mostró en contra del candidato único en el peronismo: “Eso huele a dedo”

El expresidente Eduardo Duhalde afirmó, sobre la actual situación del peronismo de cara a las elecciones, que “el candidato único huele a dedo, no sirve”. Además, aseguró que “tiene que gobernar gente que sepa, y Alberto Fernández no sabe”.

“Somos hermanos de patria y no tenemos que pelearnos. Los que queremos el encuentro y la unidad de los argentinos tenemos que dar el ejemplo. Es una vergüenza lo que está pasando, no hay que pelearse más. Ya dijo José Hernández lo que pasa cuando los hermanos se pelean”, señaló el exmandatario en diálogo con Radio Mitre.

“Además -agregó- tiene que gobernar gente que sepa gobernar. Los que no tienen experiencia no pueden gobernar, no se puede aprender en la crisis”. Y se mostró crítico con Alberto Fernández: “No sabe demasiado gobernar, pero no me quiero meter en eso”.

Capacidad de gestionar

“Hay gente dentro de cada fuerza política que tiene conocimiento. Pero tal vez el hombre que escribió más libros, dio más conferencias y tiene más conocimiento no es el más apto para gobernar, porque le falta algo: la capacidad de gestionar. Hay que crear comunidades para gobernar; la ‘Scaloneta’ es una comunidad, en este caso para jugar al fútbol”, resaltó.

De esta manera, Duhalde brindó su mirada sobre lo necesario para afrontar la crisis: “Hay que armar comunidades para gobernar municipios, provincias y Estado nacional, que es lo que me tocó hacer a mí. No fue un milagro lo de 2002, nos juntamos todos e hicimos un Gobierno de unidad nacional, el único en la historia argentina”.

“Lo mejor es que la gente elija”

Con respecto a la disyuntiva que tiene hoy por hoy el oficialismo, PASO o candidato de unidad, el expresidente aseguró: “El candidato único huele a dedo, eso no sirve en la política. Para mí lo mejor es que la gente elija. Tampoco soy un fanático de las PASO, pero creo que en este momento particular las PASO sería un buen elemento para que la gente opine. Porque la gente está mirando lo que ocurre entristecida. Palpo la tristeza que hay en la gente en las calles. La gente está muy mal”.

Cuando le consultaron a Duhalde si creía que el ciclo del kirchnerismo estaba “terminado”, el exmandatario confesó que “sí”. Además, aseguró que entre los presidentes que hubo desde el retorno de la democracia, hace cuarenta años, “con el que mejor me llevé fue con Menem, después Alfonsín, al final de todos Cristina (Fernández de Kirchner). Siempre me he peleado con ella. No me gustan las imposiciones”. (DIB) MM