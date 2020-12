Dura embestida de Loma Negra contra AOMA: “los que están perdiendo son los trabajadores”

En el marco del extenso conflicto entre AOMA y Minerar, el CEO de la cementera Loma Negra, Sergio Faifman, habló este sábado con En Línea Noticias y aseveró que el reclamo de AOMA es “irracional”. Lanzó duros reproches y aseguró que el conflicto acarreará varios problemas.

Sergio Faifman contextualizó: “el sindicato está ya desde hace más de un mes en un reclamo totalmente irrazonable. Nosotros tuvimos que parar los dos hornos de Olavarría, por falta de piedra seguimos teniendo algo de piedra para seguir haciendo cemento, pero en un par de días quedaríamos sin piedra para seguir haciendo cemento por lo que se cortaría el despacho”.

El CEO de Loma Negra habló del impacto del reclamo sindical: “este reclamo que están haciendo va a tener un impacto muy fuerte: en Loma Negra, en los trabajadores, en Olavarría, en el país, en la construcción. En todos lados. Venimos de una situación muy difícil postpandemia donde la construcción empezaba a ser ese motorcito para la reactivación y con todo esto obviamente se va a parar por completo”.

El conflicto entre AOMA y Minerar que tiene impacto directo en Loma Negra está ahora discutiéndose a instancias del Ministerio de Trabajo de la Nación por lo que el CEO de Loma Negra reconoció “conversaciones” con organismos nacionales.

Al respecto dijo: “nosotros hemos hablado con varios organismos del gobierno nacional, trasmitiendo nuestra preocupación ante esta situación no solo por lo irracional del reclamo sino por como esto va a impactar a Olavarría y el país y el mensaje de cara a inversiones. Estamos haciendo la inversión más importante de la provincia una de las más importantes que todavía sigue en curso en la Argentina de 350 millones de dólares y este reclamo totalmente irracional, cambiando las reglas de juego es una luz de alerta para cualquier inversión futura” y agregó: “si hay algo que la provincia y el país necesitan son inversiones como estas que generan riqueza, trabajo y bienestar para la gente”.

En Línea Noticias consultó acerca del lo que podría costarle este reclamo a Loma Negra aunque Sergio Faifman fue más allá en su respuesta: “nos vamos negociar bajo extorsión, no vamos negociar ante un reclamo irracional. El costo será lo que tenga que ser tanto para Loma Negra, la gente, Olavarría y el país. Nosotros no vamos ceder ante un conflicto irracional”.

Luego explicó “este es un reclamo de AOMA contra Minerar por un encuadre sindical. Minerar tiene más de veinte años de trayectoria, siempre estuvo en el mismo convenio, avalado por el Sindicato de AOMA. Tanto en el 2013 como en el 2018 que fue presentado en el Ministerio de Trabajo, hubo dos actas acuerdo entre el Sindicato y Minerar, negociando algunas cosas donde la actual conducción de AOMA ratifica el encuadre en “cal y piedra” de Minerar. Hace dos años esta misma conducción de AOMA ratificó en un acta el encuadre y ahora parece que están mal encuadrados”.

El CEO de Loma Negra aportó números al debate: “reclaman que con esto los trabajadores ganan menos, en los últimos diez años la paritaria de cal y piedra fue 18% superior a la de cemento. Los empleados de Cal y Piedra hoy tienen un salario de 18% superior: el promedio 110 mil pesos bruto mensual que es más alto que el de cemento”.

“Es un reclamo infundado e irracional en una Argentina que estamos saliendo de una pandemia como más del 40% de pobreza y el Sindicato aprovechando el repunte de los despachos de cemento para entablar este conflicto y extorsionar a Loma Negra”, sostuvo.

El CEO de la cementera Loma Negra, Sergio Faifman intentó explicar el trasfondo del conflicto y sintetizó que el único beneficiado en este conflicto es el Sindicato.

“Lo que sabemos, manifestado por ellos, el primer paso de ellos es querer discutir que Minerar tiene que estar cemento, para en el segundo paso discutir que ese servicio no tiene que ser más terciarizado, para de esa manera poner el Sindicato dentro de L´Amali a través de la explotación de la cantera. Eso es lo que ellos quieren porque el Sindicato en L´Amali no tiene fuerza porque la gente no los acepta porque la gente negocia todo lo que tiene que negociar con Loma Negra. Y el principal preocupado por el bienestar de los trabajadores es Loma Negra no es el Sindicato entonces la gente no quiere que este el Sindicato en L´Amali”, aseguró el Director Ejecutivo de Loma Negra

“En este conflicto los que están perdiendo son los trabajadores y solo el Sindicato tiene un beneficio”, dijo el CEO de Loma Negra.

“La única ambición es entrar a L´Amali”, dijo sobre el Sindicato.

El CEO de Loma Negra reconoció que no han tenido contacto alguno con autoridades de la Municipalidad de Olavarría aunque recordó el impacto que el conflicto tendrá en las arcas municipales: “nosotros solamente de explotación de cantera pagamos más de 50 millones por mes y esto va a impactar en el Municipio de Olavarría“.

El Director Ejecutivo de Loma Negra agregó: “nosotros hemos presentado en el Ministerio de Trabajo todos los soportes y el Sindicato ni siquiera acató la conciliación obligatoria, además de ser irracional no entiendo la postura del Sindicato de ni siquiera respetar una conciliación obligatoria. Parecería que tienen otra cosa en la cabeza que los motiva más que el bienestar de la gente y el bienestar del país”.

“En este momento el Sindicato querer esa mezquindad en contra de los trabajadores, de la empresa, de Olavarría y el país, realmente no se entiende“, resumió.

El titular de Loma Negra adelantó que la empresa accionará contra Minerar y Minera accionará “Minerar accionará y hará lo que tenga que hacer”.

Y amplió “ante una situación como esta tendrá que recurrir a todos los derechos que tiene. Minerar deberá hacer valer todos sus derechos”.

Sobre el abastecimiento dijo: “tenemos un par de días más y después dejaremos de despachar porque no tenemos más cemento”.