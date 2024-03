Edicto: Citación del Juzgado de familia N° 2

Edicto: El Juzgado de Familia nro. 2 del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Olavarría cita a Brenda Antonela Paiz, D.N.I. nro. 19.054.888 por el plazo de cinco (5) días, para que comparezca a estos autos a hacer valer sus derechos y a fin de notificarle lo resuelto en virtud del informe de conclusión del Plan Estratégico de Restitución de Derechos remitido por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Olavarría, en relación a la medida de abrigo adoptada respecto del niño E. P., D.N.I. nro. 55.146.445 (arts. 34 inc. 3 apartado a), 160 del C.P.C.C. y 607 inc. c) del C.C. C.), todo ello bajo apercibimiento de continuar el trámite con prescindencia de su intervención y de designar para su representación al/a la Defensor/a de Ausentes. El presente edicto se publicará por dos (2) días (arts. 41, 145, 146, 147, 341 y concs. del C.P.C.C.). Dr. Santiago Pacheco, Secretario.

