Edicto: Citación para hacer valer sus derechos

EDICTO: El Juzgado de Familia No 2, Secretaría Única, del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Olavarría, cita a Marcelo Alejandro Oliva, D.N.I. N°: 25.203.439, para que dentro del plazo de cinco (5) días, comparezcan a hacer valer sus derechos en las presentes actuaciones “Kysilka Sandra Beatriz c/ Oliva Marcelo Alejandro s / Cambio de nombre” Expte. No OL2651-2023, como así en los autos

“Kysilka Sandra Beatriz c/ Oliva Marcelo Alejandro s/Beneficio de litigar sin gastos ” Expte. No OL1660-2021, todo ello bajo apercibimiento de continuar el proceso con prescindencia de su intervención (arts. 41, 145, 146, 147 y concs. del C.P.C.C.).

