Egger acusó al gobierno de Kicillof de estar parados en «un pedestal de soberbia»

Lucrecia Egger, Senadora Provincial de Juntos por el Cambio por la Séptima Sección, acusó al gobierno de Axel Kicillof de estar parado en «un pedestal de soberbia».

La Legisladora Provincial realizó estas afirmaciones en una entrevista que concedió recientemente al Diario El Tiempo de la ciudad de Azul.

Lucrecia Egger manifestó, «la falta de diálogo y de conocimiento se traduce claramente en que al Intendente le dejan un muy poco manejo, casi cero».

Egger con el Intendente de Olavarría, Ezequiel Galli.

Por esa razón es que, «además de pensar qué pasa con la economía, vamos a tener que pensar qué pasa con las autonomías municipales».

«El miedo que tiene aquel que no sabe gobernar se traduce en ser autoritario y en decir acá cumplimos con la ley, manejándose por decreto y por DNU. En la última conferencia de prensa que dio Kicillof estuvimos en el despacho del intendente Bertellys y el Gobernador cerraba la alocución olvidándose de hablar del interior. Sí Bianco no se lo advertía, realmente no decía nada. Y después, si le dedicó dos minutos, es mucho», advirtió.

Por último, hizo hincapié en que «Kicillof es ese profesor riguroso de la facultad que no admite el debate. El ida y vuelta con los intendentes no existe. Después sí, el Intendente levanta el teléfono y se comunica con Bianco y Kicillof. A veces te atienden, a veces te contestan enseguida, a veces tardan tres días. Creo que están parados como en un pedestal de soberbia que no se necesita en este momento. Lo que precisamos es unidad, pensar en conjunto y tratar de buscar una salida a todo esto, lo cual es muy difícil para todos».