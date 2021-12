El «abrazo y el perdón» del apóstol José Angulo a quien hace dos años viralizó un video con gravísimas acusaciones

El apóstol José Angulo abrazó y «perdonó» al olavarriense que hace dos años fue quien filmó un video lanzando gravísimas acusaciones contra el religioso. El video cuando salió a la luz fue compartido por cientos de olavarrienses e incluso trascendió las fronteras de la ciudad. La trascendencia no era para menos toda vez que las acusaciones lanzadas eran gravísimas y además intentaba hacer saber a los fieles de Cosecha Mundial las actitudes de quién está frente de esa Iglesia.

Tras aquellos hechos, solo algunas semanas después, el apóstol Angulo secundado por el abogado penalista Sergio Roldán brindaba una conferencia de prensa y anunciaba que demandaría a quien era el autor de la filmación. Después todo parecía haber quedado en el olvido, aunque no…

Este viernes en un servicio religioso que se llevó adelante en la Iglesia Cosecha Mundial y que estaba siendo presidido por el apóstol Angulo, fue presentado Guillermo que no era ni más ni menos que el hombre que filmó aquel video.

«Vamos hacer algo importante para nosotros como para la persona que va compartir unos minutos con nosotros, creo que algo va a pasar en la congregación como en la vida y en la familia de este señor, así que yo le voy a pedir a Guille que pase, Guillermo. Él quiere hablar con ustedes», dijo el apóstol Angulo para introducir el tema, dar paso a Guillermo quien luego daría un verdadero mensaje de arrepentimiento.

«Yo hace dos años hice el video del apóstol, ese video nació como una joda dentro de un grupo de WhatsApp de amigos y para alguien que era fanático de él (por Angulo) y otra persona, muy malvada, lo viralizó. Yo tarde un tiempo, porque me di cuenta de la magnitud del daño hice tanto a él, como a su esposa, como a su familia, como a la mía, como a ustedes, como a todo el mundo, en venir a pedir perdón», comienza diciendo Guillermo no solo frente a Angulo sino ante cientos de fieles que eran parte del servicio que se llevó adelante el viernes en Cosecha Mundial.

En su alocución, visiblemente emocionado, Guillermo reconoce un encuentro previo con Angulo y cuenta «me abrazó, se sorprendió y me dijo que ya me había perdonado y me conmovió» aunque de inmediato agregó «yo creo que hay que venir acá y pedir perdón de corazón». Esa frase fue coronada con un cerrado aplauso del resto de los feligreses que se encontraban en el lugar al tiempo que Guillermo no dejaba de colocar su mano derecha en el corazón mientras Angulo sostenía el micrófono siguiendo palabra a palabra la el discurso.

«Mirándolo a los ojos, yo también soy un hijo de Dios, yo me equivoque, pero no tuve la maldad de hacerlo, pero el video lo filmé yo, por estoy acá yo», dijo.

Momentos antes de cerrar expresó «les quiero pedir a todos perdón, a toda toda la congregación, de corazón. De corazón a todos».

El momento final fue un cerrado abrazo entre el apóstol Angulo y Guillermo que dio por cerrada está historia.