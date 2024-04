El ajuste de Milei: Asamblea por el cierre y despidos en el Centro de Referencia de Olavarría

Este miércoles por la mañana se realizó una Asamblea en la sede del Centro de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Por decisión del gobierno de Javier Gerardo Milei el CDR cerrará sus puertas y hay despidos.

El miércoles pasado, informaron este miércoles los ex trabajadores, recibieron correos electrónicos donde se les informaba (y notificaba) que estaban despedidos. Los ex trabajadores aseguran que son despidos realizados al azar y viven horas de incertidumbre.

Suyai Compagnon es una de las personas que fue despedida el miércoles de la semana pasada. Ella era la responsable en toda la región de gestionar las consultas entre beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y el ex ministerio de Desarrollo Social.

Compagnon explicó a la prensa este miércoles, «en mi caso trabajaba en lo que se denominaba Centro de la Economía Popular, que dependía del ex Ministerio de Desarrollo Social y en este momento estaba trabajando en esta oficina. Y atendíamos todas situaciones vinculadas al Potenciar Trabajo. El miércoles a las 10 de la noche me llevó un mail diciendo que no se renovaba el contrato y que por ese medio quedaba notificada.

Otra de las personas despedidas es la trabajadora social Valeria Porello quien explicó, «también trabajaba en esta oficina del Centro de Referencia. Los Centros de Referencia eran los anclajes territoriales del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que a partir de hoy cierran esas oficinas. La notificación de la no renovación del contrato también la recibí el miércoles a la noche, de manera anónima. Fue un mail que firmaba la Dirección General de Recursos Humanos. Ni siquiera fue un expediente formal por el sistema GDE. Así que esa fue la forma en que nos anoticiamos que no se nos renovaba el contrato».

Porello dejó en claro que, «no se realizó ningún tipo de evaluación previa sobre nuestras tareas laborales. Fue a discreción. No hubo una evaluación de tareas laborales. Y tampoco estaba habiendo un diseño e implementación de políticas públicas para abordar.»

Por su parte, Suyai Compagnon explicó en más detalles el trabajo que realizaba ella en Olavarría: «yo trabajaba con la gente del Potenciar Trabajo, que es un programa destinado a personas en situación de vulnerabilidad. Todas las situaciones administrativas que las personas de ese programa tuvieran, las canalizaban por intermedio mío, tanto de acá como de otros lugares de la región. Esas tareas hasta el miércoles pasado. Como el programa ahora va a cambiar las características y demás, no sabemos, bueno, la gente que quede dentro de ese programa a dónde puede dirigirse, hacer consultas, si tiene reclamos, a dónde hacerlo. La verdad no lo sabemos, no tenemos información de eso. Y en mi caso estaba yo sola acá. La única que llevaba adelante esas tareas, estoy despedida.»

Por otro lado, Natalia Mengochea es una de las trabajadoras que se desempeña en la oficina del CDR en nombre de la Agencia Nacional de Discapacidad. Si bien ella no fue despedida en la actualidad no cuenta con una «oficina pública» para atender al público.

Mengochea explicó cuáles cree que son los motivos por los cuales no la despidieron, «yo pertenezco a la Agencia Nacional de Discapacidad, que a nivel nacional había hecho un convenio con el Ministerio de Desarrollo. Nosotros antes dependíamos del Ministerio de Desarrollo, pero ahora, bueno, se había conveniado con el Ministerio de Desarrollo para compartir el edificio. Todo el mobiliario es de CDR, excepto mi computadora laboral. Las personas que no fuimos despedidas fuimos tres, que fuimos justo las tres que hicimos el concurso a planta permanente en el 2022 y 2023. Todavía no está efectivizada nuestra planta, pero bueno, calculamos que es por eso que no recibimos, por lo menos aún, el despido.»

Mengochea anticipó que ella continuará atendiendo cuestiones inherentes a la Agencia Nacional de Discapacidad desde «su casa» hasta que alguien se comunique con ella.