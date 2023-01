El curismo gana volumen y pide «enriquecer» el espacio de Juntos

Mario Cura encabezó la inauguración de un local partidario.

El lunes, en horas de la tarde, Encuentro Republicano Federal inauguró su local partidario. Se trata del espacio que lidera el contador Mario Oscar Cura y que tiene como referente nacional al exsenador Miguel Ángel Pichetto.

El local está ubicado en Cabral al 3330.

Durante el acto brindaron sus discursos la concejal Miriam Mosescu y el contador Cura.

Mosescu sostuvo la importancia de inaugurar este espacio para poder estar en contacto con los vecinos y resaltó: «en mí rol de concejal, junto a Nicolás Marinangeli dentro del Concejo Deliberante siempre tenemos en claro que representamos al ciudadano que nos votó, como al que no y siempre tratamos de gestionar y solucionarles las problemáticas que nos presentan”.

Por su parte el contador Mario Cura comenzó agradeciendo a todos los que se acercaron al acto inaugural, siendo autoridades municipales, concejales, el candidato intendente por ERF-Bolívar Marcelo Salamanco, la referente de la ciudad de Azul Liliana Vera, el azuleño Ramiro Ortiz del Pro e integrantes de la UCR de Olavarría.

Luego de los agradecimientos, remarcó: “nuestro partido está integrado a la coalición de Juntos por el Cambio, muchos no entienden lo que es una coalición, pero son los fenómenos políticos de esta época”.

Además, aclaró: ”estamos trabajando en esa línea y aportando ideas porque al espacio de JxC hay que fortalecerlo, definir un programa de acción y sobre todo llevar a los mejores actores para la conducción y la administración de los estados”.

“Ahora nos tenemos que poner a trabajar y aportar nuestro granito de arena desde Olavarría junto a Miguel Ángel Pichetto y todos los referentes de ERF tanto a nivel nacional como también en la séptima sección electoral”, subrayó .

Analizó la coyuntura nacional y dijo, “tenemos niveles de inflación exorbitantes que castigan al ciudadano argentino y ellos festejan que no se llegó a los tres dígitos en el 2022 y somos unos de los países con mayor inflación en el mundo, pero esta es la cruda realidad y no es producto del almacén de la esquina, del kiosco o los comerciantes, como quieren hacer creer, todo esto tiene una causa y es la de un estado inoperante, elefante y de no tener financiamiento en los déficit fiscales, que nos lleva a endeudarnos en pesos, porque en dólares ya no nos presta nadie”.

Dejando en claro que es el principal problema de la Argentina y que la sufren penosamente todos los argentinos. “Sí somos gobierno es el primer problema que hay que atacar y fuertemente en las causas y no en las consecuencias”, mencionando que para dar muestra de actividad al gobierno nacional se le ocurrió enviar a la patota del gremio de Moyano y de los piqueteros a controlar los precios.

Cura dedicó algunos tramos de sus discursos para criticar al gobierno de Alberto y Cristina Fernández . Primero contextualizo en la necesidad de recurar en la Argentina la Cultura del trabajo aunque dijo que esto al gobierno «no le importa, porque para ellos, el mensaje es del estado presente, que el estado se tiene que hacer cargo de todo y lo que les importa son los planes y los subsidios, siendo está la filosofía kirchnerista”.

“Este 2023 se juega un importante destino para la Argentina que queremos, por eso es importante la unidad para ganar ampliamente las elecciones y tener facilidades para gobernar y llevar a la Argentina por la senda de la producción y el trabajo, algo que Miguel Ángel Pichetto recalca permanentemente”, cerró.

