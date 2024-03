«El Festival generó una fuente de trabajo que no existía y es el motivo de vida de toda mi familia»

Lo dijo Ricardo Sosa, organizador del Festival nacional de Doma y Folklore de Olavarría, que este año realiza la 20° edición desde su creación.

Sosa dialogó tras el sorteo con Luis Ochi, conductor del Festival y del programa «Entre Amigos» en Lu32, a quien señaló que, «esto ha sido motivo de vida de toda mi familia y un montón de gente. se generó una fuente de trabajo que no existía.»

Ricardo, ¿más tranquilo ahora? le dijo Ochi en vivo por la radio tras la transmisión del sorteo y el productor dijo, «Sí, por supuesto. El sorteo es una parte importante del festival. Ahora tenemos otro problema, que es el tiempo. Pero bueno, se adelanta el chaqueño, por prevención. A lo mejor no llueve, viste cómo es el clima nuestro.»

Sobre el significado de los 20 años del festival, Sosa señaló que siente la «Felicidad de haber cumplido con algo que uno se propuso hace un montón de años, de hacer un trabajo de esto, o sea, te hablo con el corazón. Esto ha sido motivo de vida de toda mi familia. Acá está mi hermano, mi cuñada, mis hijos, mi nieto cortando entradas, y un montón de gente que nos acompaña hace un montón de años. Significa que se generó una fuente de trabajo donde no existía.»

Sosa visiblemente emocionado dijo que, «estoy feliz con el grupo humano que se ha generado acá, tanto en el escenario como desde los controles, vos fijate que son siempre los mismos jugadores. Es un grupo de amigos. Nos quedamos charlando anoche, había terminado el festival, estábamos charlando y seguimos, y se han generado cosas nuevas, como ser las peñas, que este año brillan, porque ahí no para el viento, no para la lluvia, nada, y este año volvió a generar talento porque se han logrado mínimamente tres conjuntos para el próximo festival, del cual yo estoy muy orgulloso de lo que hace Tomás Gregorio Pérez, Tommy como lo conocen, desde hace muchos años me acompaña, y la verdad que me llena el alma.»

Justo en ese momento de la charla se acerca con un teléfono el presidente de Ferro Roberto Vidal, quien estaba dialogando con el ganador de la camioneta Chevrolet S10, oportunidad donde se conoció que el mismo es el presidente de Bomberos de La Madrid, se trata de, Jorge Baudry, quien contó que, «siempre la quería comprar a la rifa, y justo la primera vez que la compro este año, me gano la camioneta.»





Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp