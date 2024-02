«El gobierno anterior usó al transporte público e hizo política con el transporte público»

Marcelo Sequeira, delegado de la UTA en Olavarría, planteó un panorama sombrío para el transporte público en general y en nuestra ciudad en particular. En el marco de una entrevista con el programa «La Primera Mañana» de Cadena 103 cuestionó la gestión de transporte de al administración Galli.

En la actualidad, a nivel nacional, la UTA se encuentra en medio de un debate paritario que no encuentra interlocutores con el gobierno nacional. Tampoco, expresó Sequeira, hay interlocutores en el tema subsidios.

Marcelo Sequeira al hablar de la situación local expresó: «hoy veo que el Municipio se está preocupando, que es lo que planteamos en una reunión que tuvimos el otro día. El gobierno anterior usó el transporte público e hizo política con el transporte público, necesitamos el Municipio haga política para el transporte público. Necesitamos que se ocupen, que empiecen a ver lo que pasa. Hoy vemos que la preocupación está y nos están pidiendo información permanentemente».

Sobre el trabajo con el Municipio dijo, «hay que hacer cambios en Olavarría, Olavarría ha crecido mucho y nosotros seguimos haciendo recorridos con cabeceras y empresas que eran de los años 90. Eso es otra cosa que yo le trasmití al Municipio, para ponernos a trabajar en el cambio de los recorridos. Tengo el Ok para eso. Nosotros no tenemos cabecera, no tenemos donde parar, refrescarnos e ir al baño. Cuando se pasó a la nueva concesión, hubo un error, que fue no tener en cuenta a los trabajadores para subsanar eso que venimos reclamando hace 17 años. Esto fue lo primero que le trasladé al actual gobierno. Hay que mejorar el servicio a la gente, la gente necesita el colectivo y le pasa a 10 ó 15 cuadras».

«Hay recorridos en Olavarría que no te llevan a ningún lado», dijo Sequeira a modo de ejemplificar.

Sequeira dijo que «se puede morir el transporte público» y aclaró «no es culpa de la empresa, ni de nosotros. Nosotros estamos preocupados por la fuente de laburo, lo vemos cada vez peor y al deterioro cada vez más rápido».

Sequeira mencionó que, en el caso de al empresa Tu Bus, existen diferencias salariales que la empresa no ha concluido ante lo que mencionó: «hoy estamos en condiciones de estar teniendo una medida fuerza, pero la idea es no perjudicar a los pasajeros», dijo.

«Tratando de aguantar lo más posible, pero lo que el compañero decida será la decisión que vamos a tomar» Marcelo Sequeira, delegado de UTA en Olavarría

Por otro lado, Marcelo Sequeira habló del tema paritario y los subsidios: «Hay una incertidumbre grandísima porque no hay Ministro, no hay nadie que atienda las necesidades básicas del transporte. Estamos peor que antes. Nadie dice nada y lo único que escuchamos es que dicen que van a sacar los subsidios. Es muy preocupante, realmente», dijo.