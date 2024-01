El Indio habló de su último show en Olavarría: «No se podía manejar esa cantidad de gente de ninguna manera»

A casi 7 años del recital también habló de la gente «que lo garcaba».

Carlos “El Indio” Solari, referente del rock argentino, dio una entrevista extensa donde repasó su carrera, habló de política, de su pasión por el fútbol pero también de sus problemas de salud y su posibilidad de volver a subir a un escenario. Lo hizo en el ciclo Caja negra, comandada por Julio Leiva, a contraluz, sin mostrar su rostro.

«Yo estoy siempre en el escenario, estoy socialmente en el escenario. No me puedo zafar de eso», dijo El Indio» y eso fue el puntapié para hablar del show de Olavarría, los dos muertos y la despedida de los escenarios.

Solari respondió: «a mi me conmovió mucho, sobre todo las mentiras y todas las cosas que aprovecharon a decir de mi».

«El Indio» habló de lo hecho por Telam en aquella noche trágica donde la Agencia de Noticias informó que había 15 muertos en el recital que se realizó en La Colmena. «Yo ya sé que el periodismo hace esas cosas, pero que metieran a una nena de 5 años… hay un morbo. El tipo que metió en la ecuación a una nena de 5 años es un morboso. Contra eso no se puede hacer nada«.

En la misma respuesta, Solari agregó que después de Olavarría le dio la impresión que «no podía abarcar más esa multitud porque te iban diez tipos, le pagaban, tiraban cascotes y se mataban todos. No se podía manejar esa cantidad de gente de ninguna manera, eso es lo que me animó a abandonar».

De inmediato aclaró, «generalmente la gente abandona cuando no tiene resonancia y yo tuve que dejarlo porque había mucha cantidad de gente y no podía abarcar la seguridad» y ejemplificó: «el asunto de las bengalas. ¿Cómo haces para cachear a 300 mil personas?. Además es ridículo porque sino se pueden tirar ni siquiera al aire libre, no dejes que se venda, no me cargues a mí esa cosa policiaca de tener que cachear para ver si tienen una bengala en el culo cuando entran».

«Fue una cosa muy extraña, no me había pasado nunca», agregó «El Indio» sobre el recital de Olavarría y dijo: «pasó lo mismo con Cromañón, yo lo conozco a Chaban y creo que tenía que pagar parte de la cuenta pero no que lo demonizaran socialmente porque estaba todo el mundo con el culo al aire. Por un lado estaba que pagara la cuenta, pero demonizarlo a él como si fuera el único canalla».

Solari fue más que contundente y sin ahondar en nombres dijo que después de Olavarría tuve la buena decisión «de hacer un contrato con la gente que manejaba eso y que uno no manejaba. Es gente con la que tuve que romper por otros motivos, porque ahí cuando explotó la cosa me di cuenta todo lo que me garcaban«

En ese relato siguió diciendo: «los puesteros que estaban ahí, que tan bien hablaban de mi pagaban un canón que yo no me enteré jamás».

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp