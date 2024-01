El Indio Solari íntimo: política, fútbol, su salud y la posible vuelta a los escenarios

Carlos “El Indio” Solari, referente del rock argentino, dio una entrevista extensa donde repasó su carrera, habló de política, de su pasión por el fútbol pero también de sus problemas de salud y su posibilidad de volver a subir a un escenario. Lo hizo en el ciclo Caja negra, comandada por Julio Leiva, a contraluz, sin mostrar su rostro.

“Estoy como el culo. ¿Y qué remedio te queda? Yo tengo esta súper actividad que me mantiene abstraído de eso y ahí logro unos rounds de descanso. Pero ni bien me vuelvo a la realidad, ya camino muy mal”, admitió el artista sobre cómo convive su actividad musical con el Mal de Parkinson.

De hecho, fue allí donde aclaró el porqué de la elección de la entrevista a contraluz, además de revelar que hace casi 10 años que no sale de su domicilio, salvo para ir al dentista: “Como tengo problemas para caminar, a veces, cuando llego al dentista, al lado hay una casa de venta de artículos deportivos y ya me han sacado una foto. por el momento se han comportado bien y no la vi en ningún lugar. No me gusta que me vean así. Así como me retiré del escenario. No me gustan los artistas viejos como qué sé yo, los rockeros viejos. Me dan un poco de pena, me parece que es una cosa de jóvenes. El blues está para los viejos”.

Sobre la posibilidad de un regreso a los escenarios, al menos en un solo tema en alguno de los shows de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, aclaró: “No, porque no es que caés en un paracaídas ahí en ese momento. Tenés que estar horas antes ahí, y estoy muy incómodo. Acá tengo todo lo que necesito y me gusta, están mis libros, mis discos, la pileta calefaccionada para hacer las elongaciones”.

Durante la entrevista con Leiva -que puede verse completa en el canal de YouTube de Filo.News-, el líder de Los Fundamentalistas habló también de política. “Yo soy peronista, pero peronista de la nueva izquierda del ‘61, que era ‘amor y paz’, un hippie. Eso es lo que soy, un hippie viejo que se la creyó y que sigue con eso”, dijo. Y eso dio pie ´para analizar la situación actual del país: “La gente está cansada de la rosca, y de pronto, eligen cualquier cosa que parezca novedosa. Lo que pasa es que tienen muy mala memoria. Esto no es nuevo. Pensar que este Gobierno neoliberal es nuevo, es lo mismo que nos pasó. Yo lo he vivido tres veces antes”.

Al momento de recordar cómo el rock se había transformado en un estandarte contracultural y banda de sonido de la revolución, viniendo al presente y viendo hoy la industria, destacó: “Yo creo que deberemos aceptar que hay algún género que vuelva a reencausar un pensamiento, porque la música es un gran difusor de ideas, y de ideas lo suficientemente ambiguas para que uno no se transforme en un tirano de uno mismo y de los demás. Yo creo que la música hay que usarla para eso, yo he tenido bandas de combate, no he tenido bandas de entretenimiento. No me parece tener entretenida a la gente mientras le están metiendo la mano en el bolsillo. Prefiero estar diciendo algo, cosas que he dicho en su momento, y ahora también, todas estas canciones que estoy haciendo últimas tienen que ver como todo esto que ahora está pasando”.

Finalmente, y tras hablar de Boca y de Juan Román Riquelme, se metió de lleno en una polémica que suelen tener los argentinos: Messi o Maradona. Y Solari no le escapó para nada. “Me gusta más Maradona. Como jugador, me gusta más Messi. Estoy acostumbrado a decir estas cosas que le caen mal a todo el mundo. Pero como opinólogo me gusta Maradona. Tiene anécdotas que son impresionantes. Messi es un tipo más reposado y si yo fuera su pareja estaría más contento con él que con Maradona. Pero es un jugador impresionante, creo que ha sido mejor que Maradona, o al menos hoy tenemos más cosas grabadas de él que de Maradona haciendo fintas y cosas así”. Aunque luego le tiró un pase a “su amigo” Riquelme. “Pero para mí el campeón es Riquelme, rodeado de cuatro jugadores de River que hace un túnel de espaldas. Eso no lo vi nunca”, cerró. (DIB)