El intendente de Mar Chiquita dice que hay “una temporada dual”

Por Andrés Lavaselli, de la redacción de DIB

Walter Wichnivestzky tomó la posta de un caudillo de la costa, Jorge Paredi, quien gobernó Mar Chiquita durante tres períodos y declinó la candidatura en favor de su secretario General. Pero tras ganar las elecciones, debió afrontar lo que califica como una temporada “difícil y atípica”, marcada por el impacto del ajuste en los balnearios a los que concurren los sectores populares.

En diálogo con DIB, el flamante intendente cuenta cómo se preparan para evitar que un parate en el verano complique todo el año a un distrito que se juega mucho en la posibilidad de diversificar su perfil productivo.

¿Cómo está siendo esta temporada?

Compleja y atípica. El gobernador Kicillof la caracterizó como dual y es correcto. Hay una diferenciación muy clara entre el poder adquisitivo del turista. Donde hubo una caída importante en afluencia y gasto promedio es en las clases más populares, clase media y media baja; los trabajadores asalariados. Se ve en los balnearios: las localidades que normalmente tienen ese perfil de visitante han disminuido en visitantes y gastos entre un 10 y un 20%. En los hoteles y lugares de mayor jerarquía la disminución fue nula en los dos ítems. Se mantuvo en los valores que veníamos acostumbrados en las cuatro últimas temporadas en las que tuvimos récords, incluso durante la pandemia.

¿El nivel de actividad está por encima o por debajo de la pandemia?

Las medidas del gobierno nacional se sintieron igual que la pandemia. Tuvieron ese efecto. Hay aumentos de las prepagas, importantísimo de los combustibles que pegan mucho. Puedo decir que el municipio de Mar Chiquita gastaba hace un mes 30 millones de pesos en combustibles; con las mismas cantidades usadas hoy estamos gastando arriba de 80 millones. Eso afectó a toda la actividad, no solo el turismo.

En la costa el invierno suele ser crudo si la temporada no fue buena. Ahora, además, se viene una nueva etapa de ajuste en marzo. ¿Qué esperan para este año?

Lo que vemos es un panorama de mucha incertidumbre. Todavía faltan ajustes en tarifas, quitas de subsidios en transportes. Es muy complejo. Hoy estamos trabajando para sostener la temporada y que sea lo mejor posible. No suspendimos fiestas populares ni recreaciones, tampoco la colonia de veraneo ni los clubes juveniles. Estamos sosteniendo todo mucha austeridad y mucha implicancia de la comunidad. Son medidas contracíclicas para tratar de sostener la actividad. Tratamos de generar movimiento económico y que la temporada se estire al máximo posible. Paralelamente, trabajamos mucho en buscar emprendimientos, empresas que se radiquen en los sectores industriales planificados, como está sucediendo. Con dos autovías y cerca de un aeropuerto internacional y un puerto, es factible. Estamos inaugurando en Coronel Vidal un local de “Hecho en Mar Chiquita”, que es un lugar donde los productores, las pymes y las micropymes tienen un punto de venta brindado en forma gratuita por el municipio, donde pueden usar la billetera electrónica Cuenta DNI con un montón de beneficios, descuentos del 40%. Son formas de sostener a nuestros emprendedores.

Lo de las fiestas es lo contrario exacto al discurso nacional. El propio Milei ha criticado a artistas por participar de estas iniciativas cuando “hay hambre”.

Nosotros hicimos hace poco la fiesta de la empanada casera en Santa Elena. Pasaron más de 30 mil personas, con sesenta y pico de puestos de empanadas, todos vendieron todo. Es gente que después lo vuelve a invertir en nuestras localidades. La excusa es la fiesta popular, lo que importa es el impacto productivo: genera trabajo e ingresos. Es un círculo virtuoso.

¿Hay prestadores de servicios, comerciantes que pueden no llegar activos a la temporada que viene?

La verdad es que sí. El riesgo está. Desde el municipio y la Provincia vamos a hacer todo lo posible para evitarlo, pero la situación es muy compleja. Tenemos mucha gente que ya no está pudiendo cubrir lo básico, comprar un medicamento, pagar la luz, comprar alimentos.

¿Hablan de esto con el gobierno nacional?

No tenemos ningún contacto con el gobierno nacional. No es que no lo hayamos buscado, pero no hemos logrado todavía hablar con el área de Hábitat por ejemplo, no hay funcionario designado; lo mismo con Vialidad, en el ex Ministerio de Obras Públicas, hoy secretaría de Infraestructura. No hay respuesta. Lo último que nos dijeron es que ahora está muy complicado, que más adelante hablemos. El único contacto es con la Provincia, muy cercano y de complementariedad. Hay hechos que me preocupan. Hay fondos vinculados con la educación y la infraestructura escolar como es el Fondo Educativo que directamente no está llegando a ningún municipio.

¿En qué los complica?

En obras, en becas de estudio. Tenemos un programa que se llama “hotel del estudiante”, donde los chicos que no tienen posibilidades de pagar un alojamiento en Mar del Plata pueden usar un hotel que alquila el municipio. Lo comenzó Jorge Paredi, el exintendente, hace ya más de 20 años, y nosotros le dimos continuidad. Eso se financia también con el Fondo Educativo. No contar con eso complica mucho, es una política que valoramos porque valoramos la inversión en educación, que no es un gasto. Desde el 1 de enero el ingreso de ese fondo es cero, cuando siempre fue un ingreso diario.

¿Le da la espalda financiera a un municipio para compensar lo que no llega de Nación?

No, claramente no. Eso va a afectar. Ya está afectando en cantidad de cosas que no podemos hacer. Vinieron a privatizar y lo que están haciendo es estatizar cada vez más la salud y la educación. El que tenía una prepaga y que ahora no puede pagar va al hospital o una salita municipal. El que no puede pagar un colegio privado está pidiendo vacante en las escuelas de gestión pública. Nosotros las teníamos muy bien, con inversión en infraestructura. Estábamos haciendo tres escuelas nuevas que ahora están congeladas. Kicillof le pide al estado que le gire la obra pero se hace complejo.

Parece que les imponen un ajuste.

El ajuste ya está desde que asumió Milei. Hay por ejemplo liberación del precio de los medicamentos, algo que no ocurre en ningún lugar del mundo, que los medicamentos puedan aumentar sin control del Estado entre un 300% y un 900%, cuando en realidad son monopolios u oligopolios.

¿Qué posición tiene en la discusión de Nación y Provincia sobre el recorte de fondos?

Hay una falacia mediática del gobierno nacional, que no se sostiene, que es que la provincia recibió fondos discrecionales y en exceso. Dos falacias. La provincia recibió alrededor del 40% de lo que se transfirió y tiene más del 40% de la población de Argentina. También es falso que sean discrecionales. Pero lo importante es que los fondos no se los van a recortar al gobernador Kicillof por un problema político, se lo están recortando a todos los habitantes de la provincia. Y a los municipios. Eso va a impactar en la prestación de servicios.

Tres citas junto al mar

Como hitos de la extensión de la temporada más allá de los dos meses de verano clásicos, Mar Chiquita realiza la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Santa Clara del Mar, con espectáculos y artesanos, del 20 al 25 de febrero. Y después la Fiesta del Potrillo en Coronel Vidal, del 27 de febrero al 3 de marzo.

Para los que estén por la Costa el fin de semana próximo, una opción es el Carnaval del Bosque y el Mar, en Mar de Cobos, el 10 y el 11 de febrero. (DIB) AL GML