El Maxi del Club Estudiantes recibe a la Liga de Basquet y se jugará con público

Con público y en Olavarría así será la nueva burbuja de la Liga Argentina de Basquet que se jugará entre el 21 y el 28 de junio.

Participarán Ciclista, Gimnasia, Lanus, Quilmes, Racing y Rivadavia.

El Municipio confirmó la novedad al programa En Acción que conduce Georgina Müller en 107.1

El anuncio se realizó luego de la oficialización del programa de la “burbuja” de Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol.

Se trata de cinco partidos que le restan a la fase regular del torneo.

El fixture del petit torneo de Olavarría es el siguiente:

Lunes 21: a las 11, Ciclista Juninense vs. Lanús; 15, Quilmes vs. Racing (Chivilcoy); 19, GELP vs. Estudiantes (Olavarría).

Martes 22: a las 11, Lanús vs. Quilmes; 15, GELP vs. Ciclista Juninense; 19, Estudiantes vs. Rivadavia (Mendoza).

Jueves 24: a las 11, Ciclista Juninense vs. Rivadavia; 15, Quilmes vs. GELP; 19, Racing vs. Estudiantes.

Viernes 25: a las 11, Rivadavia vs. Quilmes; 19, Estudiantes vs. Lanús.

Domingo 27: a las 11, Quilmes vs. Ciclista Juninense; 15, Rivadavia vs. GELP.

Lunes 28: a las 11, Rivadavia vs. Estudiantes.