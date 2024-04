El mensaje al gobierno nacional que se escuchó en la calle

Ecos de la histórica y transversal movilización en defensa de la universidad pública. Wesner y las fotos con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo laboral y las complejidades de Olavarría.

Histórica

Hace una semana hablamos largo y tendido sobre la situación en las universidades y la marcha del martes, que se veía venir multitudinaria. Antes -el lunes- con una conferencia de prensa de todos los claustros de la sede de Olavarría de la Unicen. Mucha aclaración, y un trabajo fino pero necesario: el gobierno nacional había difundido -y sostenido- varias informaciones erróneas que embarraron la previa de la marcha.

En diálogo con este newsletter, una importante autoridad presente en el SUM de Aulas Comunes del Campus Universitario admitió, casi con desesperación, que “la situación realmente no da para más. La Universidad usa sus ahorros propios -finitos- para pagar la luz. En vez de proyectar y crecer, estamos pagando los servicios”.

Pero además, “lo que queremos que la gente entienda es que no queremos fondos extra, no queremos privilegios, sabemos que la situación está mal e incluso no queremos que consideren que nuestro reclamo vale más que los miles de trabajadores despedidos. Solo queremos que incrementen el presupuesto en base a la inflación para funcionar, para mejorar los salarios de los trabajadores de la universidad … y poder brindar la mejor educación para sus hijos, familia, amigos, parejas. Ni más ni menos que eso”.

También -ya en conferencia- dejaron en claro que coinciden con el gobierno nacional en torno a las auditorías, dado que la universidad quiere ser auditada “como corresponde, como marca la Constitución y con el organismo que está a cargo, la Auditoría General de Gobierno”. Hasta el titular de la AGN salió, horas después de la marcha, a dejar en claro que se audita y que se buscará mejorar aún más los controles para saber adónde se destina cada peso.

Sumamos datos: si bien la estimación daba cuenta de una inflación del 250% en promedio, las facturas de luz -al menos por ahora- llegaron con un 300% de inflación en las facultades de nuestra ciudad. La diferencia de lo que se pagaba en 2023 y llegó en las últimas semanas “se hace cargo la universidad con fondos propios”.

Mientras tanto, el gobierno se jactaba del depósito efectivo de los fondos con un 70% de aumento. También hubo aclaraciones sobre el tema: “Ese 70% no es el total presupuestario, es solo para mantenimiento, es decir, para pagar luz, gas, y mantenimiento. Pero imaginen que si vino una boleta con 300%, el 70% es insuficiente” indicaron. Obviamente, allí pesó lo dicho por el claustro docente y no docente, cuyo incremento presupuestario para negociaciones paritarias es de 0%.

Con todo eso, llegamos a la movilización. Una contundente movilización que dejó en claro que la universidad debe ser gratuita, libre y de calidad.

Transversal

La gran mayoría de los consultados -en diálogos informales- admitieron que no recordaban una marcha con tanta gente en los últimos años. Hubo espacios para las bromas incluso, porque de las últimas dos que se tienen memoria datan prácticamente de 10 años atrás y son temas, en su esencia, completamente antagónicos: una marcha por la inseguridad post muerte del fiscal Alberto Nisman, y la primera convocatoria por el Ni una menos. Las dos fueron en 2015.

Los mismos consultados también coincidieron en otro punto: la marcha -al igual que las dos anteriores mencionadas- eran transversales a lo partidario. Mientras el gobierno nacional se cansó de gritar “zurdos” y “kirchneristas” a quienes asistían, los asistentes atravesaron todo el arco político y social. Edades, estudios, organizaciones, partidos políticos.

Estaba el intendente Wesner y a metros, el ex diputado nacional radical Rubén “Bebe” Lanceta, que a las claras lejos está del kirchnerismo. Así podríamos comparar con decenas de dirigentes. Pero vayamos a lo nuestro.

Una marcha conmovedora. Que a los que tienen más años les recordó la “multisectorial” que se movilizó un día de lluvia en 2001 contra el ministro de Economía de ese entonces, Ricardo López Murphy, que llevó adelante un recorte feroz en las universidades. Y duró dos semanas en el cargo.

Que eran 5, 6, 7 cuadras, algún aventurado contó 8. Lo que sí se puede decir es que los olavarrienses se contaron de a miles. No sólo por los que salieron del Centro Cultural Universitario, sino por los que se sumaron en el camino y los que, también, salieron de sus comercios en el centro de la ciudad a acompañar con palmas, incluso hubo quienes marcharon algunos metros.

Uno de los datos es que fue encabezada por el intendente Wesner, algo que fue pedido por los decanos de las tres sedes de Unicen y aceptado por el mandatario local. “Que el jefe comunal del Partido se ponga al frente del reclamo habla de la importancia de la universidad pública en Olavarría y la región” indicaron a este newsletter tras la consulta. “Soy hijo de la universidad pública y marcho porque más hijos de obreros y de trabajadores, como mi viejo, puedan mandar a sus hijos a estudiar” dijo el propio Wesner en diálogo con los medios. En Azul participó Nelson Sombra mientras que en Tandil marchó Miguel Lunghi.

Seríamos injustos de mencionar a todos los dirigentes que estuvieron no sólo por la cantidad, sino porque probablemente dejaríamos a algunos afuera: la multitud fue tan importante que era imposible encontrar a la gran cantidad de funcionarios, legisladores, integrantes de sindicatos, de clubes, organizaciones sociales, partidos políticos, agrupaciones estudiantiles, y largos etcéteras.

Quien sí vale la pena la mención por su historia -no sólo con la universidad sino política con Olavarría- es el ex intendente José Eseverri, también egresado de la Universidad Pública. Se movilizó “porque soy el primer egresado de la familia, mi abuelo vino hace casi 100 años a la Argentina y soy el primero gracias a la universidad pública”.

Una marcha extensa, en paz, y cargada de simbolismos. Todos siguiendo las alternativas de la movilización -también histórica- en Ciudad de Buenos Aires, pero muy local al final del camino. Porque además de pública, gratuita y de calidad, los asistentes pidieron que sea Federal. Y la Unicen es ejemplo de ello.

Milei -y el gobierno nacional- se metió con un tema que en Argentina parece incuestionable: la educación pública. Ni que hablar de la universitaria, en donde todos estos días se buscaron análisis estériles de las razones de tamaño recorte.

Mucho más cuando se vio, en el desglosado del superávit fiscal, que el recorte a las universidades -que puso y aún tiene a todo el sistema en jaque- significa … 0,2% del total “ahorrado”. Una cifra irrisoria para la importancia que tiene, que es la de formar profesionales de calidad en nuestro país, quienes impulsan nuevas empresas, potencian las existentes y le dan valor agregado al trabajo, tan necesario.

Y vale también la aclaración, por si hace falta, como lo dijimos en la edición anterior: no es un sistema perfecto, ni tampoco todo es color de rosa dentro de las universidades. Pero sí es cierto que de la gran cantidad de temas que el gobierno vino a “dar vuelta” con denuncias de corrupción y malversación de fondos, buscó en un lugar bastante lejos de ello. Y, además, las universidades tienen la autonomía suficiente para detectar y solucionar sus propios problemas.

De hecho, una de las cuestiones a mejorar de las universidades es el contexto en el que forman a sus graduados: uno de los grandes lemas -incuestionables, por cierto- es que la universidad pública genera ascenso social, más en las primeras generaciones de estudiantes. ¿Con un país en crisis y complicaciones económicas, genera ascenso social? Miren cómo, tan sólo con una pregunta, la pelota pasa al gobierno nacional. Y cómo un sistema alimenta al otro. Y viceversa.

Un dato más: por cuestiones ideológicas y de características de nuestra ciudad, quedó claro que una aceptable parte de los que se manifestaron el martes pasado votaron a Javier Milei de mínima en el balotaje del pasado 19 de noviembre de 2023. Eso marca otro hito y explica el famoso 56% del que se agarra el movimiento libertario. No todos, pero una buena parte lo votó para que solucione la cuestión económica. Meterse con la educación pública probablemente es comprarse un problema en nuestra ciudad.

Un análisis interesante de esto -y varias aristas más- hace el politólogo olavarriense Andrés Malamud, quien justamente valoró más las movilizaciones de todo el país por sobre la de CABA dado que “arrasó en 16 provincias del interior. Su electorado es el que está dando una luz amarilla. No es una luz roja, pero tampoco una luz verde”.

“Milei es consecuencia de la catástrofe económica que generaron los gobiernos que lo precedieron. Y también es verdad que Argentina sigue teniendo cosas buenas, y la educación pública sigue estando por encima de todo. Aún con sus problemas, que no es para negar. Por arreglar un problema no tenés que producir uno mayor. Y si lo que hacés es terminar con la educación pública porque tiene problemas, es terminar peor de lo que empezaste”.

La masividad en todos los puntos del país donde se marchó suma otro aspecto también destacado: impide que tengan asidero las lecturas que intentó imponer el Gobierno Nacional sobre lo sucedido para minimizar o desviar la atención hacia los sectores políticos opositores. Cada asistente sabe por qué y para qué marchó, en ellos no podrá permear ese discurso. Ojo, tampoco la oposición partidaria podrá capitalizar lo logrado para sí.

Reuniones, fotos, mensajes

El jueves, apenas unas horas después que la ex presidente y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmara que volvería a hablar públicamente en Quilmes -en medio de internas dentro de Unión por la Patria y por primera vez desde que Milei es Presidente- el intendente Wesner se mostró con la ex mandataria en una reunión de la que se supo poco, pero se interpretó mucho.

Primero lo formal: el encuentro se desarrolló el miércoles, en donde se dio “una charla más que interesante sobre la situación social y económica de la ciudad y el contexto nacional. Siempre es un gusto escuchar a quien supo gobernar la Argentina generando trabajo, educación y más inclusión”.

Wesner y Fernández de Kirchner no estuvieron solos al menos en la foto: fueron acompañados por el ex diputado provincial César Valicenti, un dirigente importante del kirchnerismo en la Séptima Sección y hoy un articulador entre la Provincia y también la dirigencia nacional de Unión por la Patria.

Vamos a agregarle un poco más de contexto a todo lo que pasó en las últimas 72 horas: el espacio vive momentos de fuertes diferencias en torno a cómo debe encarar el futuro inmediato e incluso, el lugar que debería ocupar la ex presidenta en todo esto.

Mientras un sector intenta impulsar a Axel Kicillof como principal referente del espacio -e incluso ser designado como Presidente del PJ Nacional y hasta posible candidato a presidente en 2027- otro sector busca que el liderazgo surja del espacio de forma más natural y con la conducción de Cristina como referente superior. Allí está La Cámpora.

Después de varios dardos entre dirigentes como Andrés Larroque, Mario Secco por un lado y Mayra Mendoza y Mariano Recalde por otro, el sábado Cristina Fernández de Kirchner, fiel a su estilo, intentó frenar la interna erigiéndose -de forma implícita- como líder indiscutida del espacio, pero tomando un poco de las principales líneas en pugna, la de Kicillof, la de La Cámpora, y también con alguna mención a la plataforma de Guillermo Moreno.

Fue en Quilmes (tierra de Mayra Mendoza) donde generó un cimbronazo en la agenda de Axel Kicillof (que tuvo que modificar varias actividades ya pautadas el mismo sábado para poder estar en el acto) y que tuvo algunos enojados, como Andrés Larroque, que tuiteó que estuvo presente pero no hizo mención alguna a Cristina Fernández, sí que acompañó a Kicillof.

Con todo esto, allí viajó una importante comitiva olavarriense en la que no hubo absolutamente ninguna pista sobre la interna: lo que sí quedó claro es que valoran el liderazgo de CFK en el ahora espacio opositor nacional. Algo que era evidentemente sabido, pero esta semana se explicitó como hacía mucho no pasaba.

¿Y qué surgió de esta inauguración? Una segunda foto de Wesner con CFK, en este caso junto a un nutrido grupo de intendentes de Unión por la Patria. Casi como un tándem, se mostró detrás de la ex mandataria y al lado del intendente de Azul, Nelson Sombra.

Como gestos a leer, estuvieron presentes Eduardo “Wado” De Pedro, la vicegobernadora Verónica Magario. Ausentes con aviso Axel Kicillof, Larroque y Máximo Kirchner. Todos contentos. ¿La perlita? La remera del intendente de Pehuajó, Javier Zurro, con la leyenda “Con vos siempre” y el rostro de Cristina Fernández de Kirchner.

La jugada en el HCD

El jueves hubo sesión del Concejo. La sesión no tuvo temas demasiado destacados, pero hubo una votación que dejó tela para cortar: la bancada libertaria quedó obligada a salir a dar explicaciones.

El tema es una ordenanza que se aprobó por mayoría para beneficiar a los familiares de excombantientes y veteranos de Olavarría fallecidos con la entrega de un “subsidio honorífico” mientras esperan que se haga efectiva la pensión. La iniciativa era originalmente de Unión por la Patria de 2022 y tardó dos años en llegar a sesión.

Llegó el momento de votar. Ahora Olavarría pidió devolver el expediente a comisión, pero no tuvo apoyo y los cuatro concejales definieron no votar a favor. Después, por comunicado, explicaron su postura: “abstenerse a un expediente no es rechazarlo. Hoy se aprobó un proyecto con un dictamen legal que lo prohíbe”. Oliver Gamondi dijo que la bancada “está de acuerdo en el espíritu de acompañar a los veteranos y a sus familiares”. Según explicaron, en septiembre del año pasado se emitió un dictamen desde la Subsecretaría Legal y Técnica del Municipio que expuso que el Ejecutivo no tiene facultades suficientes para determinar quiénes tiene derecho a acceder al beneficio.

Los veteranos de Malvinas estaban en la sesión. Destacaron que es la primera ordenanza de este tipo en la Provincia y que esperan que más municipios adopten medidas similares.

Van a dar el sí

Después de al menos dos años largos de negociaciones, idas y vueltas, el lunes a la tarde se va a conformar oficialmente la CGT de Olavarría.

La circular del 3 de abril convocó al “Plenario ordinario de la Delegación Regional Olavarría” en la sociedad de fomento Mariano Moreno donde el coordinador nacional de la Secretaría Interior, Horacio Otero, va a ser el encargado de abrir el encuentro.

Entre los puntos previstos en el orden del día se cuentan la conformación de la Junta Electoral, la presentación de listas para autoridades de la regional, la proclamación de la lista electa con toma de posesión de los cargos y un discurso del nuevo delegado regional.

En junio de 2023 se había llegado a un acuerdo para definir la conducción. Pero, casi un año después, algunas cosas han cambiado. Aquella conducción acordada no se va a repetir tal cual. En principio hubo un corrimiento en la primera línea: parece que sigue Ezequiel Collado, pero ya no está José Stuppia y en su lugar lo mencionan a Carlos Manzur.

Hay más cambios que se adelantaron. Como el lugar de representación de “una mujer” en la conducción: ¿pasará a Camioneros en vez de a Suteryh? Vamos a tener que esperar hasta mañana para responder esa pregunta.

Más alarmas en lo laboral y social

Un poco como continuidad de lo que planteamos la semana pasada, vamos a mencionar dos temas importantes de los últimos días y que indican que las alarmas en torno a lo laboral van subiendo el volumen.

La empresa Cerro Negro suspenderá la producción de ladrillos esta semana para lo que se aduce una caída importante de la demanda. Desde el sindicato Soeco ya mostraron un doble problema: mientras la negociación paritaria sigue, la empresa quiere avanzar con suspensiones de trabajadores

“Nosotros no nos podemos sentar a arreglar suspensiones cuando todavía no han arreglado paritarias. Me querés sacar suspendidos por menos salarios. Eso quiere decir que yo voy a perder el 50% de mi salario, es una locura” dijo el secretario general Gustavo Bustamante. El 2 de mayo va a ser un día clave para este conflicto.

El sector de la construcción entero está en caída. Desde Cementos Avellaneda, el CEO José Luis Maestri informó que proyectan una caída anual de 20% en los despachos de cemento. Esta semana, la empresa presentó un proyecto para desarrollar un parque eólico en conjunto con YPF Luz. Las obras comenzarían en un mes para generar 63 MW, de los cuales una parte se destinará a abastecer el 47% de la necesidad de energía de la fábrica. Una luz verde en medio de tantas alertas en rojo.

Mientras tanto, desde la Asociación Civil La Minga, Patricia Bahl, salió a alertar que en el proyecto de reforma fiscal que la Presidencia mandó al Congreso se prevé el final del “monotributo social”.

La figura que es el paraguas para la actividad de entre 8000 y 10000 familias en Olavarría no sólo les permite mantener un emprendimiento con ingresos propios de forma regular, sino que habilita beneficios de carácter social como aportes para jubilaciones.





Hay más

Trabajadores de Talleres Protegidos, sin cobrar. Se está volviendo, lamentablemente, un clásico de estos tiempos: la Federación Nacional de Talleres Protegidos de la República Argentina (FENATAP) expuso que los más de 8000 trabajadores con discapacidad de los Talleres Protegidos de producción no recibieron las asistencias mensuales que se depositaban por parte del gobierno nacional entre el 16 y el 20 de cada mes. En Olavarría son 70 personas las que se vieron perjudicadas por esta medida. “Dicen que como han cambiado el personal no tienen firma en Nación para pagar. Los chicos cobran 19.800 pesos de Provincia, eso lo cobraron, y de Nación cobran 28.000 y les están debiendo el mes de marzo. Es vergonzoso” dijo Rosita Muia.

Endere continúa en la referencia del Instituto República. Disertó en el primer encuentro del año del organismo del Pro en el distrito de Ituzaingó. Expuso sobre la experiencia en el territorio del Instituto República durante los años 2022 y 2023. “Es una muy buena noticia que vuelva a tener presencia el Instituto República en el territorio. Soy un convencido de la importancia de la formación de los líderes políticos que tengan el compromiso de transformar la realidad”, dijo.

Mario Cura atiende su juego. Estuvo en el plenario de Encuentro Republicano Federal donde Miguel Pichetto mostró que piensa en el 2025 electoral. “La gente aguanta porque enfrente no hay nada, por eso hay que construir una opción con seriedad, no jugar a romper todo” dijo el legislador nacional.

