Carrió convocó a la marcha por la muerte de Alberto Nisman y apuntó: “Fue un crimen político”

La referente de la Coalición Cívica cuestionó al Gobierno de Cristina Kirchner y se declaró “judía espiritual”.

La aún diputada de Juntos por el Cambio Elisa Carrió se declaró “judía espiritual” y consideró que la muerte del ex fiscal Alberto Nisman fue “un crimen político”, al convocar al acto homenaje por el quinto aniversario, este sábado en la Plaza Vaticano, en Tribunales.

“Frente a las múltiples declaraciones antisemitas en las redes sociales, me declaro judía espiritual y expreso que tales voces sólo reflejan odio, resentimiento y antihumanidad”, comenzó Carrió, como parte del mensaje que publicó en Twitter.

“El asesinato de Nisman fue un crimen político donde el gobierno de CFK (por Cristina Fernández de Kirchner) estuvo claramente implicado, según consta en nuestras denuncias de febrero y marzo del año en que sucedió (2015)”, continuó.

Además, Carrió cuestionó a la AMIA y a la DAIA por no asistir al acto del sábado: “No me extraña que instituciones judías no asistan el sábado, ya que los que planteamos la nulidad por inconstitucionalidad del pacto fuimos nosotros en nuestro dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales”.

“Fueron jóvenes de DAIA y la propia comunidad la que obligó a las instituciones a tomar una postura coherente”, agregó.

