Crimen de Villa Gesell: “No nos suelten argentinos”

La carta del papá de Fernando.

Hola hijo, acá estoy, es papá… Cómo estás?

Yo sigo acá, resistiendo para no rendirme, abrazo a mamá todos los días, cubriéndola como puedo del dolor que nos rodea por todos lados. Cuando escogí Argentina para criarte fueron por varios motivos, quería darte lo mejor, quería que tengas todo lo que papá y mamá no tuvo, abracé este país porque acá también me sentía en casa, y fué así, te cuidaron y amaron todo el tiempo que viviste con ellos acá.



Cuando te asesinaron me asusté, estábamos solos, no teníamos muchos familiares a quién ir a pedir socorro, acordate que nos teníamos a nosotros 3 nada más y ese día quedábamos sólo 2. Pero vos sabías eso por eso pediste a Dios, ya que estabas ahí con Él, le dijiste que no nos dejara solos, que mande a personas para que nos acompañara.



Hijo, fué así, Dios nos envía a TODA ARGENTINA para decirnos con llantos a viva voz ACÁ ESTAMOS, NO LES VAMOS SOLTAR, NO ESTÁN SOLOS!!!

Esa fuerza que todos nos dan es la que todos los días hace que yo tenga aún ánimo de seguir acá con mamá, Fer, seguimos acá, no nos damos por vencido.



No nos suelten ARGENTINOS por favor!!!

Esta carga es muy pesada para llevarlo entre 2.

Gracias ARGENTINA por acompañar a estos padres en un momento tan difícil .

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp