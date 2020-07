Pandemia y cuarentena: Cerraron el 14% de los puntos de venta y se perdieron el 15% de los puestos de trabajo

Foto: Iustrativa

Según un relevamiento que realizó la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) en conjunto con las Cámaras de franquicias de Córdoba, Mendoza y San Juan, entre las principales cadenas de

franquicias de todo el país, en el trimestre abril-junio, se cerraron definitivamente el 14% de los puntos de venta y se perdieron el 15% de los empleos directos.

Si se proyecta al total del universo de las franquicias esto representaría el cierre de unos 4200 comercios y la pérdida de unos 30 mil puestos de

trabajo.

El mismo relevamiento muestra que ya se planea cerrar otro 10% más de puntos de venta en el futuro cercano, lo que podría significar el cierre de otros 3000 comercios y la pérdida de otros más de 20 mil puestos de trabajo directos.

Adicionalmente, al 38% restante de la fuerza laboral se le ha reducido su jornada de trabajo o se la ha suspendido.

El informe conocido habla además de la caída en los niveles de facturación respecto de lo esperable para esta época alcanza un -66% promedio

en todos los rubros, pero logra su pico entre los servicios de tipo turísticos y entretenimiento donde llega al -91%, seguido por Gastronomía con un -69%, Capacitación con un 65%, Textiles con un – 48% y finalmente los Comercios Especializados con un -35%.

Respecto del pago de salarios, el 76% de los comercios solicitó los ATP para el pago de salarios de Junio y casi 9 de cada 10 dice que no podrá pagarlos completamente sin los ATP. Sólo el 27% pudo pagar o pagará los aguinaldos normalmente, mientras que el 47% lo hará en cuotas y el 26% no podrá pagarlos en absoluto.

Respecto al pago de los alquileres, casi la mitad (47%) logró acuerdos de rebaja de por lo menos el 50%, mientras que un 27% logró una rebaja menor al 50%. Otro 15% dice que pagará menos alquiler, aunque

no haya logrado el acuerdo de su propietario.

Por otro lado se informa que el 57% debió endeudarse en forma adicional a lo normal y de ellos, el 60% dice que es poco o nada probable que lo pueda pagar en los plazos acordados. Dos de cada 3 tiene deudas fiscales, la mitad tiene deudas previsionales y con proveedores, 45% tiene deudas de alquiler y de servicios públicos. El 75% solicitó préstamos subsidiados al 24% de TNA, pero 2 de cada 3 no pudo obtenerlos.

“Desde la AAMF, coincidiendo con la prioridad de preservar la vida y la salud, hemos apoyado y acompañado las disposiciones de las autoridades sanitarias desde un principio, dándoles difusión, colaborando en el desarrollo de protocolos preventivos para permitir la flexibilización parcial de algunos sectores, pero también haciendo visibles los impactos de estas medidas y sus consecuencias en todos los rubros que operan con franquicias y del comercio en general¨, sostiene la presidenta de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, Susana Perrotta.

Y agrega: ¨Luego de más de 100 días de aislamiento, la situación se ha vuelto realmente muy crítica para la gran mayoría de los empresarios y comerciantes pyme y micro-pyme. Ya no alcanza con los ATP y los

préstamos a tasa subsidiada a los que la mayoría no pueden acceder. Por eso, no sólo apoyamos el proyecto de ley de “Asistencia Integral al Rubro Gastronómico”, sino que necesitamos que sus beneficios se extiendan a otros sectores igualmente afectados, como los hoteles, los comercios y zonas comerciales altamente dependientes del turismo, los servicios de entretenimiento como cines, teatros y salones de fiestas, servicios de estética y salud como peluquerías y gimnasios. Todos los que no han podido desarrollar total o parcialmente sus actividades como consecuencia del Aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) establecido por el decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 297/2020¨.

Los datos son parte de un relevamiento por por cuestionario estructurado realizado entre el 1 y el 12 de julio de 2020. La muestra estuvo compuesta por 186 empresas que participaron voluntariamente y que tienen 983 puntos de venta en 19 provincias y CABA y que emplean a 9328 trabajadores, donde quedaron representados todos los rubros del comercio minorista (Gastronómicos, Comercios Especializados y Servicios turísticos y

de entretenimiento, Textiles, Servicios de Estética y Salud y Servicios de Capacitación).

En la Argentina existen hoy más de 1000 marcas operando con el sistema de franquicias, las que cuentan con más de 30 mil puntos de venta en todo el país y emplean a cerca de 200 mil personas de forma directa, representando alrededor del 2% del PBI nacional. El sistema de franquicias impulsa la economía formal, genera desarrollo, empleo y profesionalización en todos los ámbitos del comercio y la economía.