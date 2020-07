Valenzuela contra Patricia Bullrich: “Me parece mal cuando con una copa de malbec se opina de todo”

La crítica llega en un momento de plena ebullición en Juntos por el Cambio. Las posiciones encontradas entre el dura del “macrismo residual” frente a los funcionarios en cargos de gestión que buscan consensos son el denominador común de cada día.

En medio de las controversias por las internas que gravitan en la órbita de Juntos por el Cambio, una chicana demoledora hacia Patricia Bullrich reavivó el fuego de las discusiones políticas dentro de la oposición. En este caso, el comentario vino de parte de un intendente del Pro con fuerte peso en el conurbano bonaerense.

“Que se alienten movilizaciones democráticas no me parece mal. Sí me parece mal cuando alguien desde su casa desde skype y con una copa de malbec opina de todo”, fueron las palabras del jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El gesto fue tomado como una referencia directa al comportamiento en redes sociales de la ex ministra de Seguridad de Macri.

Las palabras de Valenzuela se dieron en el marco de una entrevista con Futurock, donde el intendente se explayó sobre las vías de diálogo iniciadas en los últimos días con representantes de la plana nacional del Gobierno como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Valenzuela se refirió a la gestión de Alberto Fernández y, en tono antigrieta, señaló: “A Alberto lo conozco hace años, si le va bien a él nos va bien a todos. Y el año que viene competiremos como corresponde”.

En esa misma línea, el alcalde de Tres de Febrero dijo: “Tenemos una responsabilidad que es gobernar y eso nos define. Tenemos una manera de trabajar menos opinadora y más práctica y tenemos que dialogar. El que tiene un liderazgo partidario le habla al electorado, nosotros tenemos que gobernar”.

Cabe destacar que las palabras de Diego Valenzuela, tanto en referencia al oficialismo como a Patricia Bullrich, llegaron en un momento de plena ebullición puertas adentro de Juntos por el Cambio. Las posiciones encontradas entre el ala más dura del “macrismo residual” frente a los funcionarios aún en cargos de gestión que buscan consensos, se convirtieron en el eje de fuertes discusiones sobre el rumbo a seguir de Juntos por el Cambio.

Entre banderazos opositores y segmentos del macrismo que buscan la confrontación directa con el Gobierno, persiste la búsqueda de negociación y acuerdo entre los referentes de Cambiemos que necesitan afianzar el trabajo con Nación y Provincia para lidiar con la actual crisis sanitaria y social provocada por el covid-19. (Página 12)

