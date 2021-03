El primer caso de Covid-19 en Olavarría, un año después

Pero no todo fue conmovedor. Mucho se habló sobre cómo saldríamos de la pandemia como sociedad. Que seríamos mejores, más solidarios. Más empáticos. Más humanos. Mentiras, puras mentiras. A Carlos y Sonia quisieron quemarle su casa. Los amenazaron por las redes sociales. Como si fuese su culpa el contagio. “Me dolió, fue tristisimo”, señaló. No obstante, él cree que la gente se arrepintió de sus actos: “más de una vez me pasó que me han visto conocidos y desconocidos, y me han dicho ‘usted fue el que insultamos tanto y después le tuvimos que agradecer lo que hizo”.

Después de nueve días internado, volvió a su hogar. Estuvo 67 días -bien contaditos- encerrado junto a Sonia, esperando a que ella le dieran el alta definitiva. Una vez que esto sucedió, fue como volver a vivir. Le dejó como enseñanza valorar más la vida y la libertad. Hoy, a casi un año de ser los primeros casos, están bien. Salen a caminar con todos los cuidados, pero tienen miedo “porque la gente no se cuida mucho”. Sin embargo, al principio le costó volver a salir. Le daba miedo y vergüenza. Tenía temor a que lo señalen, a que le digan algo después de todo lo que pasó. Así, reflexiona que como sociedad no aprendimos nada, que no se toman en serio lo que está pasando. Carlos, además, siente que le quedaron algunas secuelas. Se nota distinto y tiene la impresión de que vuelve a tener el virus, de que le arde la garganta.

La charla, amena y amable, va finalizando. Les queda el deseo de volver a viajar, de reencontrarse con su hija que vive en España. También confiesa que tiene algunas fechas anotadas para no olvidarse. Pero que es Sonia la que recuerda todo con lujo de detalles. Al momento de la despedida, se hace una pausa corta que parece ser eterna. Se escucha sólo su respiración. De repente, dice: “Recordamos cosas que no fueron lindas, que ya pasaron. Fue muy duro, pero está todo bien”.