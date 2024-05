“El que le cobra la bolsa de mercadería a quien lo necesita, es un hijo de puta”

Juan Zabaleta, ex ministro de Desarrollo Social, reveló que implementó medidas para controlar y transparentar la asignación de los planes sociales, pero denunció que persistieron prácticas corruptas y extorsivas por parte de algunas organizaciones sociales.

Zabaleta, quien estuvo al frente del Ministerio entre agosto de 2021 y octubre de 2022, destacó la implementación de la “libre opción de unidad de gestión”, permitiendo que 200,000 beneficiarios eligieran dónde trabajar, alejándose de organizaciones corruptas.

Además, con el apoyo de universidades públicas, se realizaron auditorías presenciales para verificar el cumplimiento del programa Potenciar Trabajo. “Cuando nosotros enviamos alimentos secos que son alimentos a los comedores, el que no rendía, no le mandábamos. Cuando no rendían, como corresponde, no mandábamos alimentos”, explicó Zabaleta en una entrevista con Gabriel Schultz, en Radio Splendid AM 990.

En sus declaraciones, Zabaleta fue contundente: “el que le cobra la bolsa de mercadería que el Estado le da a quien lo necesita es un hijo de puta, maestro. No es un tipo normal. Es un hijo de puta”.

Subrayó la importancia de que estas denuncias sean investigadas por la justicia y enfatizó que, aunque es crucial auditar y transparentar, el Estado debe continuar asistiendo a los comedores y merenderos, muchos de los cuales han dejado de recibir asistencia. “Hay comedores que deben estar cerrados, ¿sabes por qué, Gabriel? Porque no reciben asistencia. Hace cinco meses que no asisten a comedores y merenderos. Hace cinco meses que no se los asiste”, dijo con preocupación.

Política “corporativa”

“La política tiene que dejar de tener…y las organizaciones sociales tienen que dejar de tener actitudes corporativas. El tipo que está sindicado por un vecino que necesita el acompañamiento del Estado y le cobran la bolsa de mercadería, o se la dan por ir a marchar, tiene que ir en cana, no hay ninguna duda de que eso tiene que ser así”. subrayó Zabaleta.

Zabaleta detalló algunas de las tensiones internas que surgieron al intentar implementar controles más estrictos y transparentar la gestión. “Cuando vos controlas y cuando vos gestionas, hay tensiones. Yo gestionaba y tomaba decisiones de cuidar cuál es el trabajo desde el Estado, de un ministro de Desarrollo Social, cuidar al pobre que necesita de la asistencia por parte del Estado, cuidarlo. Yo me dediqué a cuidar, no ser parte de una cuestión corporativa, cuidarlo”, explicó.

“Hicimos las auditorías y por otro lado, cuando nosotros enviábamos alimentos secos a los comedores, el que no rendía, no le mandábamos. Cuando no rendías, como corresponde, no mandábamos alimentos”, señaló Zabaleta y que se realizaron en colaboración con el Consejo Universitario Nacional y la Secretaría Política Universitaria.