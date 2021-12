El Vaticano reiteró el apoyo a las vacunas y en Argentina un arzobispo se opuso al «pase sanitario»

La Santa Sede reiteró este miércoles su “posición favorable” a las vacunas e insistió en la necesidad de que la comunidad internacional intensifique los esfuerzos para que todos tengan acceso a ellas. En un breve comunicado, la Santa Sede recuerda que el Papa “definió la vacunación como un acto de amor, ya que tiene como objetivo proteger a las personas contra la Covid-19”.

Añade que Francisco “recientemente reiteró la necesidad de que la comunidad internacional intensifique aún más los esfuerzos de cooperación, para que todos tengan acceso rápido a las vacunas, no por conveniencia, sino por justicia”.

El Vaticano hizo este recordatorio con ocasión de la publicación de dos nuevos documentos, elaborados respectivamente por la Pontificia Academia para la Vida y por la Comisión Vaticana Covid-19 creada por Francisco, que centran su atención en esa “pandemia paralela” que golpeó duramente a la ya frágil categoría de niños y adolescentes. Dos grupos que se vieron obligados a revisar hábitos y estilos de vida, con graves consecuencias psicológicas y patológicas.

Distribución equitativa de vacunas

Los dos textos hacen referencia al estrés, duelo familiar, abuso psicológico y sexual durante el encierro, regresión escolar, problemas relacionales y, en ese sentido, se ilustran propuestas y soluciones concretas para hacer este pasaje menos traumático, también difícil para los adultos.

El primer paso es una distribución justa de la vacuna, porque -dice el texto de la Comisión Covid- “los efectos nocivos del virus en los niños pueden mitigarse por completo solo si la propagación de Covid-19 es limitada. Vacunarse es un acto de amor, amor a uno mismo, amor a la familia y amigos, amor a todos los pueblos”.

Al respecto, la Santa Sede recuerda que “la vacunación de menores, a partir de los 5 años, fue ampliamente autorizada, considerando el alto valor de los beneficios frente a los riesgos”. Por ello, señala el documento, “es importante aquí subrayar que, dadas las circunstancias de la actual propagación de la pandemia y la calidad de las vacunas autorizadas, la vacunación de menores mayores de 5 años puede considerarse aconsejable, compatible con una distribución equitativa de vacunas en todo el mundo. Las contraindicaciones y los posibles efectos secundarios – señala la Pontificia Academia para Vida (PAV) – son de mucha menor importancia que los beneficios obtenidos».

La relación entre los niños y la escuela

No se debe olvidar la cuestión de la relación entre los niños y la escuela. La Comisión Covid pide proteger a los niños que sufrieron traumas durante el encierro («incluido el abuso físico y sexual») cuando las escuelas vuelvan a abrir. En particular, hay niñas que «quizás nunca regresen a la escuela debido a los desafíos específicos que enfrentan».

Las instituciones, por lo tanto, deben trabajar «para responder a las necesidades de los niños afectados por el trauma y ayudar a aquellos que enfrentan barreras de acceso y participación en la escuela», insta el documento.

El texto de la PAV, por su parte, aborda el tema dando un paso atrás y, es decir, partiendo de la propia elección de cerrar escuelas, motivada por la comunidad científica con la necesidad de evitar la propagación de la infección en el país. Una experiencia eficaz para el aplanamiento de la curva de contagio, pero que, por otro lado, provocó graves efectos.

«El cierre de escuelas también interrumpió las relaciones sociales o las mutiló gravemente», subraya el texto. Es evidente a los ojos de los educadores, médicos, padres y trabajadores sociales «la acumulación de frustración y desorientación especialmente en los adolescentes, particularmente agravada por antecedentes previos».

La falta de interacción multidimensional en la relación educativa y en la relación social incide negativamente en el sentimiento de la calidad de vida, en las motivaciones para la formación de la persona, en el cuidado de la responsabilidad social”.

“No podemos dejar de enfatizar que la asistencia diaria a la escuela no es solo una herramienta educativa”, dice la PAV. Para todos, pero especialmente en la adolescencia, es también una ‘escuela de vida’, relaciones, amistades y educación emocional”.

Por este motivo, la Academia de la Vida pide que el cierre de las escuelas «en el futuro debe ser considerado sólo el último recurso para ser adoptado en casos extremos y sólo después de experimentar con otras medidas de control de la epidemia como una disposición diferente de los locales, de los medios de transporte y la organización de toda la vida escolar y sus horarios».

Ejemplos de resiliencia

Sin embargo, elogiando el uso de medios tecnológicos y los recursos de la red que permitieron la educación a distancia, la PAV recuerda que en el malestar general, sin embargo, emerge emergencias positivas de «resiliencia» creativa e ingeniosa, como la de los niños que tienen que recorrer kilómetros a pie para llegar a la escuela, o el de los profesores itinerantes que llegan a pequeños grupos de alumnos de sus pueblos, por los medios más diversos.

“Los niños tienen que ir a la escuela. Que los niños vayan a la escuela”, es por tanto el llamamiento de la Pontificia Academia. “Que la escuela sea un entorno saludable, donde se aprendan los conocimientos y la ciencia de la convivencia y las relaciones. Que los pequeños tengan buenos maestros, atentos a los talentos de todos y capaces de paciencia y escucha”.

Apoyar y acompañar a los huérfanos de Covid

En la reflexión de los dos documentos, no se olvida el delicado tema de los niños huérfanos de padres que fallecieron a causa de la Covid, considerando la estimación de que «al 30 de septiembre de 2021, más de 5 millones de niños perdieron a un progenitor, un abuelo, un tutor, o un hijo, debido al Covid-19». Para estos menores se pide «fortalecer los sistemas que promueven el cuidado de los niños dentro de la familia. Se debe hacer todo lo posible para evitar la separación de los niños y brindar asistencia a los padres sobrevivientes o familias adoptivas”, se lee en el documento, que cita la campaña lanzada por Catholic Relief Services y sus socios, «Changing the Way We Care», que contiene recursos útiles sobre cómo los gobiernos pueden garantizar que los niños permanezcan con sus familias. «Se debe brindar apoyo psicosocial a los niños en duelo».

El llamamiento va sobre todo a las diócesis y parroquias que «deben estar preparadas para intervenir rápidamente cuando las familias se vean afectadas por el Covid-19», configurando equipos de respuesta para identificar preventivamente a las familias en riesgo, brindarles oración y asistencia, orientarlas en el proceso de luto.

«La repentina aparición de la pobreza puede aumentar el riesgo de que un niño sea separado de su familia», advierte la Comisión Vaticana. «Garantizar un cuidado seguro y enriquecedor dentro de la familia debe ser una prioridad para la Iglesia».

Los miembros de la parroquia pueden tomar medidas para garantizar que los niños afectados por el coronavirus permanezcan bajo el cuidado familiar y, en caso de muerte de un padre o cuidador, las iglesias también pueden ayudar a identificar y apoyar a los familiares a quienes cuidarán del niño, o apoyo a la crianza o adopción. En este último caso, se pide encontrar una familia cariñosa para tantos niños de órganos como sea posible y poder hacer la transición de los orfanatos a otros recursos comunitarios, como jardines de infancia u otros proveedores de servicios sociales.

Las pequeñas víctimas de la violencia

A la protección de estos pequeños, así como a la de quienes son víctimas de violencia, explotación y abandono, los dos órganos de la Santa Sede piden dedicar un gasto presupuestario mayor. «La protección infantil es a menudo una prioridad baja y recibe una financiación gubernamental mínima. Los gobiernos deben desarrollar, fortalecer y financiar sus sistemas de protección infantil”, destaca el documento de la Comisión. Mientras que el de la PAV enumera algunos datos reales, como el aumento del 40-5% en los casos de violencia doméstica directa o pasiva durante el encierro, o el aumento del 20% en las solicitudes de ayuda en los primeros días de cierres. A esto se suma el aumento del estrés de los padres después de un período prolongado de encierro que afectó directamente el bienestar mental de los niños. Por lo tanto, también se cuestiona a las parroquias que «pueden trabajar para reducir la banalización de la violencia contra los niños dentro y fuera de la familia», quizás creando espacios seguros y grupos de apoyo donde los niños en riesgo puedan recibir asesoramiento, reduciendo también el aislamiento social provocado por la emergencia sanitaria.

“Las iglesias también pueden identificar a los niños en riesgo de violencia y brindarles apoyo directo o ponerlos en contacto con los programas y servicios disponibles”, reza otro pasaje del texto, donde, además, se denuncia que “cerca de 10 millones de niñas están en riesgo de contraer matrimonio infantil debido a la pandemia, y numerosos informes hablan de un aumento de los embarazos infantiles «.

Programas de asistencia social

Las iniciativas propuestas también incluyen la combinación de transferencias de efectivo para los pobres con programas complementarios de asistencia social, como el apoyo psicosocial y la crianza positiva. Iniciativas que “abordan las importantes barreras no financieras a las que se enfrentan los niños pobres y sus familias”.

Un gran pasaje del documento de la Academia de la Vida está dedicado precisamente a las familias, que las exhorta a salvaguardar las relaciones familiares, a transmitir la fe en el Dios de la vida y a educar a los más jóvenes en la mundanalidad y la fraternidad universal.

La postura de un arzobispo de Argentina

El arzobispo de La Plata, Víctor Manuel «Tucho» Fernández, se reunió en las últimas horas con la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, en el marco de un encuentro el que «quedó claro que no es competencia de la Iglesia pedir un pase sanitario para los actos de culto» ni «realizar su control».

Así lo afirmó Fernández en una carta dirigida a los feligreses platenses publicada en el sitio web del arzobispado, luego de que ayer comenzara a regir en la provincia de Buenos Aires el pase sanitario para poder acceder a determinadas actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrado, así como la realización de trámites presenciales en organismos públicos y entidades privadas.

«Queridas/os hermanas/os: en una reunión citada en la Gobernación por la Sra. Álvarez Rodríguez, de la cual participé, quedó claro que no es competencia de la Iglesia pedir un pase sanitario para los actos de culto y realizar su control. Esto se debe tanto a dificultades de logística como a la imposibilidad de prohibirle a alguien que participe de una misa», comienza la breve carta.

Y continúa: «Si el Estado en algún momento cree necesario hacerlo lo hará con sus propios medios, pero no se nos exigirá a nosotros realizar ese control».

«En cambio nos comprometimos a seguir colaborando con los cuidados sanitarios (barbijo, distancias, etc.) y alentando la vacunación. Otra cosa son los campamentos, recitales, grandes encuentros de jóvenes, donde ciertamente habrá que requerir la vacunación», finaliza el texto. (Ámbito Financiero)