Elecciones en PBA: «El desdoblamiento puede beneficiar a Juntos por el Cambio»

El diputado nacional y exministro de educación nacional y provincial, Alejandro Finocchiaro brindó una entrevista a la revista La Tecla, donde expresó que el eventual desdoblamiento de las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires, podría beneficiar a Juntos por el Cambio.

Si bien no esta confirmado, Axel Kicillof dejó abierta la posibilidad de desdoblar las elecciones generales de gobernador, legisladores provinciales e intendentes para «separarlas» de la elección de presidente y legisladores nacionales.

Finocchiaro con Galli – Archivo.

«Yo soy de los que creen inclusive que el desdoblamiento de las elecciones puede beneficiar a Juntos por el Cambio, porque ya está visto que Javier Milei va a quedar ahí porque no traslada el voto a la provincia. No tiene candidatos en ninguna provincia. De hecho no tiene un candidato fuerte, no tiene candidatos a intendente. Y Juntos por el Cambio va a ir a una PASO para dirimir sus candidatura», dijo

De todas maneras cuestionó la posible decisión de Kicillof, «el kirchnerismo es increíble, ¿no? Hace dos días, la Corte Suprema de Justicia de Nación emitió un fallo para evitar que haza trampas en San Juan y en Tucumán, y un día después, el gobernador Kicillof anuncia que era lo mejor el desdoblamiento, porque en un año electoral es hacer trampas, no porque no tenga la potestad legal, sino porque lo que yo considero, es que en un año electoral no se pueden cambiar las reglas de juego. Esto es como estar jugando al truco y de repente, como a mí me tocan tres cartas del mismo palo, digo, mira que era con flor».

