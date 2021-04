Emiliano Llorente: “no se acercó un solo funcionario ni del Municipio, ni de Provincia, ni de Nación”

El dirigente social de Olavarría, Emiliano Llorente emitió un comunicado dando a conocer su postura respecto a la toma de terrenos que llevan adelante vecinos de la ciudad en el barrio Lourdes.

“Les puedo asegurar que ninguna familia de “la toma” tiene ganas de estar ahí, mañana y tarde quema el sol, en la noche pega el frio de la intemperie y se amanece empapado de rocío, ir a laburar con hambre, olor a humo de basura y cansancio, para volver a luchar por un pedacito de tierra donde vivir, donde criar a sus hijos”, escribió en un comunicado difundido hace algunas horas.

Relato que “nadie tiene ganas de pasar por eso, pero no quedo otra, sin políticas públicas de viviendas, sin acceso a la tierra para los sectores populares después de un año de cuarentena que destrozó la economía del país, basta con ver las góndolas, los precios por las nubes, la guita de las changas solo alcanza para sobrevivir, ni siquiera se puede elegir que comer, y mucho menos pagar un alquiler. Alquiler o comer, y solo para algunos”.

El dirigente se afirmó “no pueden dejar de lado el pragmatismo político, menos en un año electoral, no puede parar de pensar en que foto suma y cual no. No les interesa que más de 100 familias no tengan donde vivir, que lleguen a exponer sus vidas, las de sus hijos, que tengan que pasar por la peor de las situaciones para ser escuchados”.

Cerró afirmando “la ausencia del Estado la llevan adelante personas, personas que, a través del voto popular, fueron elegidos por el pueblo, pero se los puso ahí para ejercer funciones que no están cumpliendo. Espero que muchos no duerman tranquilos esta noche, como no van a dormir todas las familias del acampe”.