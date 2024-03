“Empezar las clases es una proeza porque Milei hizo lo imposible para que no arrancaran”

El gobernador Axel Kicillof inauguró este viernes el ciclo lectivo en un jardín de infantes en Florencio Varela con un duro mensaje contra el Gobierno nacional, y afirmó: “Empezar las clases hoy es una proeza porque Javier Milei hizo lo imposible para que no arrancaran”.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof puso en marcha hoy el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires con un duro mensaje contra el Gobierno nacional. (Gobernación)



Desde el Gobierno de Milei “trabajaron y patearon en contra y cortaron recursos diciendo los vamos a fundir a los gobernadores”, sostuvo Kicillof. “Le cortaron una parte del sueldo a los maestros”, señaló respecto a la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), que abrió un fuerte foco de conflicto entre el presidente y los gobernadores.

“Lo quiero decir porque las cosas hay que tener el coraje de plantearlas y la fuerza de evitar algunas desgracias que se quieren generar. Son 5.2 millones de chicos que empiezan las clases hoy. Ellos dicen ‘no la ven’, yo digo que no lo entienden, no lo comprenden y no lo sienten. No sienten importante que es para nuestro país que haya clases todos los días”.

Y exhortó: “Prueben con respetar a los maestros y maestras si quieren que las clases comiencen”.

Además, el gobernador señaló que desde la Provincia “veníamos de cuatro años de recuperar el sueldo que se había perdido con el Gobierno que nos antecedió. Y ahora cambió el Gobierno nacional y de nuevo un ataque al sueldo docente”, siguió con sus críticas.

El mandatario también advirtió por el freno a la obra pública y dijo que se suspendieron 64 obras financiadas con fondos nacionales: “Por eso, a pesar de que se borren, de que deserten, de que recorten y nos dejen sin obras, sin salarios para los docentes, vamos a seguir trabajando para que haya clases todos los días. Es nuestra responsabilidad, es el contraste, es la diferencia, nos importan los pibes, las familias, la educación pública. No se la ataca, se la defiende”, sostuvo. (DIB)