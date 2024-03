Empezó la «rebelión fiscal»: Productores de la Rural Salliqueló no pagarán el Inmobiliario e irán “contra ARBA”

La Asociación Rural de Salliqueló informó que los productores de ese distrito no van a pagar el Inmobiliario Rural, en sintonía con la “rebelión fiscal” convocada por el diputado José Luis Espert y apoyada por el presidente Javier Milei, y que irán “contra los directivos de ARBA” por los aumentos.

La decisión fue tomada en las últimas horas en una asamblea de la que participaron productores junto a directivos de la Rural de Salliqueló y de Carbap. Además, definieron presentar un amparo ante la Justicia.

La Asociación Rural de Salliqueló anunció “rebelión fiscal”. (Asociación Rural de Salliqueló)



“Ante los aumentos abusivos, la mayoría de los que estaban ahí votaron a favor de una ‘rebelión fiscal’, de un no pago”, contó el presidente de la Asociación Rural de Salliqueló, Ignacio Irigoyen, en diálogo con Radio Rivadavia.

El dirigente señaló que los socios de la Rural de su distrito venían con “enojo” porque “todo se disparó”. “Primero por el tema del aumento acá municipal, de la red vial, aumento de un 260% y tienen intenciones de seguir subiéndolo”, indicó. Y agregó eso se suma a los incrementos en el Inmobiliario.

Irigoyen sostuvo que “hay aumentos” que están “por encima de los topes que fueron establecidos por la Ley Impositiva Fiscal” y que hay casos en los que llegan hasta un casi 600%. En este marco, señaló que “se decidió también ir contra los directivos de ARBA” y “presentar un recurso de amparo” que podría ser colectivo.

La decisión tomada por la Asociación Rural de Salliqueló se da en un escenario complejo tras el llamado de Espert y el apoyo de Milei a una “rebelión fiscal”. Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo ayer que en el Inmobiliario Rural “la tasa creció menos que la inflación” para “casi la totalidad de los propietarios rurales”, mientras que la Legislatura “no puso techo al incremento” para solo dos mil productores “cuyas propiedades en el mercado valen más de $US 3 millones”.

“Es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente de la Nación llame a incumplir la ley, en este caso la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires. No soy abogado, no se dentro de qué figura jurídica se encuadra, pero no pasó nunca. El que juró cumplir la Constitución Nacional no lo está haciendo”, indicó Kicillof. El Gobernador provincial también señaló que “Milei dijo que se iba a cortar un brazo, pero subió las retenciones, subió el impuesto país y ahora quiere subir las Ganancias”. (DIB) MT

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp