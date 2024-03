Vamos de camino, transitando la Cuaresma .Intentando interpretar el tiempo presente. Los cristianos solemos estar ocupados en muchas cosas, incluso en las buenas, pero ¿qué pasa en tu interior? ¿Quién te lleva a ellas? ¿Cuál es tu inclinación espiritual a hacerlas? ¿Quién te lleva a hacerlas?… Esas “pequeñas maneras” de reaccionar impulsivamente que nos provoca un malestar… Es importante saber lo que pasa dentro de nosotros…Nos dice el papa Francisco: “Antes de terminar el día, tómate dos o tres minutos: ¿qué ha pasado hoy de importante en mi interior? Ah, sí, tuve un poco de odio allí y hablé allí; hice esa obra de caridad ¿Quién te ayudó a hacer estas cosas, tanto las malas como las buenas? Y hacernos estas preguntas para saber qué pasa dentro de nosotros “.

Estamos en camino cuaresmal; tiempo de ejercitarnos en las “pequeñas maneras” de hacer el bien; tender una mano, expresar un ¡gracias!, un ¡por favor! que nos permite obrar el bien y contrarrestar el mal que, muchas veces se os adhiere en lo cotidiano por el afán que nos mueve a hacer cosas, a ocuparnos de lo nuestro y con esto vamos restando importancia a quien tenemos al lado .

En este acompañar a Jesús en sus cuarenta días de oración y entrega anticipada ,nosotros experimentamos que la vida nos pone a menudo en situaciones que no comprendemos y que parecen no tener solución. Ante esta realidad nos anima el papa Francisco: “Orar en esos momentos significa dejar que el Señor nos muestre lo que hay que hacer. De hecho, muy a menudo es la oración la que nos da la intuición de la salida… El Señor nunca permite que surja un problema sin darnos también la ayuda necesaria para afrontarlo. No nos arroja solos al fuego. No nos arroja entre las fieras. No. Cuando el Señor nos muestra un problema, o nos revela un problema, siempre nos da la intuición, la ayuda, su presencia, para salir de él, para resolverlo”. (…) “En la vida estamos siempre en camino. ¡Elijamos el camino de Dios! Descubriremos que no hay imprevistos, no hay cuestas, no hay noches que no podamos afrontar con Jesús». (Papa Francisco).

(*) Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.