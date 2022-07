En el FDT hablan de “consenso interno” y aceptación “unánime” sobre Batakis

Referentes de distintos sectores del oficialismo salieron a respaldar la designación en Economía.

Referentes de distintos sectores del Frente de Todos (FDT) salieron a respaldar este lunes a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, y hablaron de “fuerte consenso interno” y de aceptación “unánime” para su designación en el cargo.

“Llega con un fuerte consenso interno y eso es un dato importante”, resaltó hoy El titular del bloque del FDT en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, en declaraciones a LT8 de Rosario.

El legislador destacó que Batakis “es especialista en la tarea relación fiscal con las provincias” y “tiene un tablero muy grande respecto a la cuestión económica”, y señaló que la misma tiene “solvencia técnica” para desempeñar el cargo.

Además, consideró que el cambio en Economía permitirá “avanzar en los tres frentes que siempre plantea el presidente (Alberto Fernández) sobre sostener la actividad y profundizar el crecimiento de la economía; generar puestos de trabajo y trabajar fuertemente en la recuperación de los ingresos de los argentinos”.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, sostuvo que Batakis “Tiene una gran experiencia, con enormes responsabilidades a lo largo de toda su vida y hoy”. “Yo hablé con todos los gobernadores y muchos referentes de nuestro espacio, y la aceptación es unánime”, aseguró.

Entre los gobernadores, celebraron la llegada de Batakis a Economía el chaqueño Jorge Capitanich, el santiagueño Gerardo Zamora y el riojano Ricardo Quintela. “Su calidad humana y capacidad hace que piense que a la pobreza hay que combatirla con un Estado presente, participativo y equitativo en la distribución de las riquezas”, destacó este último.

Además, habló de “altos niveles de consenso” el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi. “Generó un nivel de consenso que hacía tiempo que no se veía en el FDT”, aseguró

También manifestó su apoyo a Batakis el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, quien contó con ella como titular del Ministerio de Economía bonaerense durante su segundo mandato como gobernador en la provincia. La describió como una funcionaria “muy comprometida” y con “un gran sentido de la responsabilidad”.

En este marco, señaló que está “escuchando con mucho agrado un gran reconocimiento de los gobernadores” sobre la tarea que venía cumpliendo en el último tiempo como secretaria de Provincias del Ministerio del Interior.

Por su parte, el actual gobernador bonaerense Axel Kicillof destaco el “compromiso” y la “visión federal” de Batakis y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, la calificó como una “excelente economista”.

“Conozco profesionalmente a Batakis y es una excelente economista. El trabajo que hizo en la provincia de Buenos Aires fue brillante, sobre todo en un momento complicado, y los resultados están a la vista”, sostuvo.

En tanto el dirigente social Juan Grabois escribió en su cuenta de Twitter: “Querida Batakis te banco fuerte pero no te felicito”. Y agregó: “Eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”. (DIB) MT

